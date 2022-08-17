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Birleştirilmiş belediye haritası yayınlandı...

17 Ağustos 2022 Çarşamba 19:15
Birleştirilmiş belediye haritası yayınlandı...

Personel aynı statüde birleştirilme sonucu yeni oluşturulan belediyeye aktarılacak

Birleştirilen belediyelerde yeni yapılacak Toplu İş Sözleşmelerinde, ilgili madde yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan Toplu İş Sözleşmelerindeki haklar geriye götürülemeyecek

Görevi sona eren Belediye Başkanının devlette “Danışman” statüsünde görevlendirilmesi maddesi çıkarıldı

Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor ve öngörülen belediye sınırları ile belediyeler ve belediyelere bağlı yerleşim yerlerini gösteren haritayı yayımlandı. Tasarı ile belediye sayısının 18’e düşmesi öngörülürken,  personelin birleştirilen belediyelere intibakının en kıdemliden başlamak üzere aynı sınıf, aynı derece ve aynı kadroya yapılacağı kuralı getirildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşler Komitesi’nin 29 Mart, 31 Mart, 4 Nisan ve 11 Ağustos 2022 tarihli toplantılarında ivedilikle görüşülerek onaylanan Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı, Genel Kurula sevk edildi. Tasarının tümü, Komite tarafından oy çokluğu ile kabul edilirken, 

Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı’nda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerel yönetim kuruluşu bakımından on sekiz Belediyeye ayrılır” ibaresi ile 28 olan belediye sayısı 18’e düşürüldü.

- Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin personel İntibak Komisyonu tarafından yeni oluşturulan belediyeye aktarılacak

Tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin bütçeleri ise tüzel kişiliği yeni oluşturulan belediyeye aktarılacak. Ayrıca, tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin personeli de bahse konu yasa tahtında  İntibak Komisyonu tarafından aynı statüde birleştirilme sonucu yeni oluşturulan belediyeye aktarılacak. Tasarıya göre, birleştirme sonucu tüzel kişiliği yeni oluşturulan belediyelerde personelin intibakı en kıdemliden başlamak üzere aynı sınıf, aynı derece ve aynı kadroya yapılacakken, kadro yetersizliği nedeniyle intibakı yapılamayan sürekli personel, kadro fazlası olarak atanacak ve kadrosunun kendisine kazandırmış olduğu tüm haklardan aynen yararlanmaya devam edecek.

Tasarıya göre, tüzel kişiliği kaldırılarak yeni bir tüzel kişilik altında birleştirilen belediyelerin kullanımında olan taşınır ve taşınmaz mallar, tüm borç, alacak, hak ve yükümlülükler ile sahip olduğu döner sermayeli kuruluşlarda, kooperatiflerde bulunan tüm hak ve yükümlülükler, birleştirme sonucu yeni oluşturulan belediyeye aynen devrolunacak.

- “Yeni yapılacak Toplu İş Sözleşmelerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan Toplu İş Sözleşmelerindeki haklar geriye götürülemez”

Tasarıda bulunan “Toplu İş Sözleşmelerinin Korunması” yan başlıklı geçici madde ile tüzel kişiliği kaldırılan Belediyelerin Toplu İş Sözleşmelerinin yenisi yapılıncaya kadar aynen devam etmesi ve tüzel kişiliği kaldırılan belediyelerin Toplu İş Sözleşmelerinden kaynaklanan mükellefiyetlerini birleştirme sonucu yeni oluşturulan Belediye’nin devralması sağlandı.

Tasarıda, “Ancak birleştirilen belediyelerde yeni yapılacak Toplu İş Sözleşmelerinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan Toplu İş Sözleşmelerindeki haklar geriye götürülemez. Yeni Toplu İş Sözleşmeleri imzalanana kadar, birleştirilen belediyelere aktarılan personelin tabi olduğu farklı Toplu İş Sözleşmeleri olması ve bu Sözleşmelerde farklı kurallar ve/veya maddeler ve/veya kazanılmış haklar bulunması halinde, çalışanın lehine olan kurallar ve/veya maddeler ve/veya kazanılmış haklar geçerli olur. Bu belediyelerde işbu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde yetkili sendika yeniden belirlenerek yeni Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri başlar.” ifadelerine de yer verildi.

- Görevi sona eren belediye başkanının Devlette “Danışman” statüsünde görevlendirilmesi kuralı uygun bulunmadı

Komite ayrıca, Belediye Başkanlığı sona eren Belediye Başkanının emeklilik hakkı kazanamaması durumunda emeklilik hakkı kazanıncaya kadar aynı hak ve menfaatleri aynı maaşla almaya devam ederek Devlette “Danışman” statüsünde görevlendirilmesi kuralını uygun bulmayarak oy çokluğu ile tasarıdan çıkardı.

- Tasarıya göre, 18 belediye ve bağlı yerleşim yerleri şu şekilde:

Lefkoşa Türk Belediyesi (9 köy) - Lefkoşa, Eylence, Büyük Kaymaklı, Haspolat, Hamitköy, Kızılbaş, Ortaköy, Küçük Kaymaklı, Aydemet

Gazimağusa Belediyesi (4 köy) - Yukarı Derinya, Gazimağusa, Tuzla, Mutluyaka

Girne Belediyesi (9 köy) -  Beylerbeyi, Doğanköy, Ozanköy, Karakum, Girne, Zeytinlik, Karaman, Edremit, Karaoğlanoğlu

Güzelyurt Belediyesi (14 köy) – Yukarı Bostancı, Aşağı Bostancı, Güneşköy, Aydınköy, Akçay, Zümrütköy, Şahinler, Gayretköy, Serhatköy, Mevlevi, Yuvacık, Güzelyurt, Yayla, Kalkanlı

İskele Belediyesi (22 köy)-  Kuzucuk, Ötüken, Aygün, Boğaziçi, Sınırüstü, İskele, Bahçeler, Boğaztepe, Boğaz, Altınova, Ağıllar, Topçuköy, Yarköy, Kalecik, Kurtuluş, Turnalar, Ardahan, Mersinlik, Ergazi, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca

Lefke Belediyesi (21 köy)- Aşağı Kurtboğan, Taşpınar, Taşköy, Madenliköy, Lefke, Doğancı, Gaziveren, Yeşilyurt, Cengizköy, Çamlıköy, Bağlıköy, Gemikonağı, Yedidalga, Bademliköy, Ömerli, Şirinköy, Yağmuralan, Süleymaniye, Günebakan, Yeşilırmak, Denizli

Değirmenlik Belediyesi (20 köy)- Değirmenlik, Kalavaç, Beyköy, Yeniceköy, Cihangir, Çukurova, Gökhan, Demirhan, Mineraliköy, Düzova, Balıkesir, Meriç, Kırklar, Gaziköy, Dilekkaya, Yiğitler, Kiracıköy, Gaziler, Dereliköy, Akıncılar

Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi (20 köy)- Sadrazamköy, Koruçam, Kayalar, Geçitköy, Çamlıbel, Kozan, Alemdağ, Malatya, Ilgaz, İncesu, Lapta, Alsancak, Yeşiltepe, Akdeniz, Tepebaşı, Karpaşa, Özhan, Hisarköy, Kılıçarsalan, Karşıyaka

Erenköy-Karpaz Belediyesi (15 köy)- Gelincik, Ziyamet, Balalan, Boltaşlı, Taşlıca, Derince, Esenköy, Yeşilköy, Avtepe, Adaçay, Kuruova, Kaleburnu, Sipahi, Yeni Erenköy, Dipkarpaz

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi (9 köy)- Yedikonuk, Mehmetçik, Büyükkonuk, Kumyalı, Pamuklu, Sazlıköy, Çayırova, Bafra, Zeybekköy

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi (14 köy)- Nergisli, Pınarlı, Sütlüce, Geçitkale, Çamlıca, Gönendere, Tirmen, Yamaçköy, Arıdamı, Çınarlı, Mallıdağ, Görneç, Ergenekon, Serdarlı

Mesarya Belediyesi (11 köy)- Akdoğan, Paşaköy, Vadili, İnönü, Korkuteli, Dörtyol, Pirhan, Turunçlu, Kurudere, Ulukışla, Aslanköy

Gönyeli Belediyesi (7 köy)- Alayköy, Gönyeli, Kanlıköy, Türkeli, Yılmazköy, Gürpınar, İkidere

Yeniboğaziçi Belediyesi (8 köy)- Mormenekşe, Yeniboğaziçi, Atlılar, Sandallar, Muratağa, Alaniçi, Yıldırım, Akova

Çatalköy-Esentepe Belediyesi (6 köy)- Çatalköy, Esentepe, Arapköy, Beşparmak, Karaağaç, Bahçeli

Dikmen Belediyesi (13 köy)- Şirinevler, Dağyolu, Aşağı Dikmen, Yukarı Dikmen, Yukarı Taşkent, Aşağı Taşkent, Güngör, Pınarbaşı, Boğaz Köy, Ağırdağ, Kömürcü, Göçeri, Akçiçek

Tatlısu Belediyesi (1 köy)- Tatlısu

Beyarmudu Belediyesi (7 köy)- Beyarmudu, Düzce, İncirli, Türkmenköy, Köprülü, Çayönü, Güvercinlik.

Tasarıda, Kaplıca, Kilitkaya, Tuzluca ve Kalecik köylerinin belediyelerinin değişerek, bu köylerin İskele Belediyesi'ne bağlanması da yer alıyor. 

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi şu isimlerden oluşuyor:

“Özdemir Berova (UBP-Başkan), Filiz Besim (CTP-Başkan Vekili), Ahmet Savaşan (UBP-Üye), Devrim Barçın (CTP-Üye), Emrah Yeşilırmak (UBP-Üye).”

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Son Güncelleme: 18.08.2022 02:13
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