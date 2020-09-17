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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs meselesi konusunda yaptığı açıklamaya cevap vererek, “Geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle tekrar müzakere sürecine girilmeyecek” dedi.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:24
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres
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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres'in Kıbrıs meselesi konusundaki açıklaması hakkındaki konuştu.

Aksoy, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs meselesinin çözümüyle ilgili olarak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılacağını söylediği 5+BM toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Aksoy, “bizim açımızdan Ada’da otomatik olarak yeni bir müzakere sürecinin başlaması veya 2017 Temmuz ayında Crans Montana'da sona eren Kıbrıs Konferansı'nın kaldığı yerden devam etmesi anlamına gelmemektedir” diyerek “Ada'daki iki taraf arasında çözüm için ortak bir zemin ve vizyon bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

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T.C. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Geçmişte tüm müzakere süreçleri, Kıbrıs Rum tarafının Ada’da bir ortaklığın gereği olan siyasi eşitliği kabul etmemesi ve siyasi eşitliğin somut bir şekilde içinin doldurulmaması nedeniyle başarısızlığa uğramıştır.

Bunun altında da Kıbrıs Rum tarafının hem iktidarı hem doğal zenginlikleri Kıbrıs Türk tarafıyla eşit olarak paylaşmak istememesi yatmaktadır.

Bu gerçeğe rağmen Ada’da hala bir ortaklık kurulmak isteniyorsa, bunun temel koşulu olan siyasi eşitliğin, tüm unsurlarıyla birlikte içi dolu olarak Rum tarafınca önceden kabul edilmesi ve yeni bir müzakere sürecinin bunun üzerine inşa edilmesi gerekir.

Bu yapılamıyorsa o zaman iki tarafın egemen eşitlik temelinde, iki devletli çözüm üzerinde yeni bir müzakere sürecine girmeleri icap eder. Ülkemizin geçen yıl önerdiği gayrı resmi bir 5+BM toplantısı tertiplenmesi fikri bu hususların açıklığa kavuşturulmasına matuftur.

Aksi takdirde, Türkiye, önceden de açıkladığımız üzere, müphem bir zeminde ve geçmişte başarısız olmuş yöntemlerle yeni bir müzakere sürecine girmeyecektir.”

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami AksoyBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres
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