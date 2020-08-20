Birleşik Taksiciler Birliği Kaçak Ve Korsan Taşımacılığa Karşı Genel Eylem Kararı Aldı

TAKSİCİLER 27 AĞUSTOS’TA ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE SONUÇ ALAMAZSA 28 AĞUSTOS’TA ERCAN HAVALİMANINDA EYLEME DEVAM EDECEK

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 (.): Birleşik Taksiciler Birliği, dün itibari ile hükümete verilen sürenin dolduğunu, hükümet yetkililerinden taksici birlikleri ile iletişime geçilmemesi nedeniyle 27 Ağustos’ta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı önünde eylem yapılacağını açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, taksicilik sektörünün sorunlarını dile getirmek ve hak aramak adına, son çare olarak eylem kararı verildiği ve 27 Ağustos’ta Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında başlayacak eylemin herhangi bir sonuç alınamazsa bir gün sonrasında Ercan Havalimanında devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, “Tüm halkımıza vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı tüm birlik çalışanları ve taksicilik sektörü adına özür dileriz. Unutulmamalıdır ki buradaki temel amaç halkımıza rahatsızlık vermek değil bilakis onlara daha iyi hizmet vermek adınadır. Bu nedenle özrümüzü tekrardan yineleriz.” ifadeleri kullanıldı.

(RU/YIL)

