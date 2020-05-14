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Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Geçiş Noktalarının Açılmasını İstedi

Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (.): Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıs\'ta iki toplumun liderlerini, geçiş noktalarını açmak için adım atarak, olumlu bir ilerleme yolundaki taahhütlerini göstermeye çağırdı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:47
Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Geçiş Noktalarının Açılmasını İstedi
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Lefkoşa, 14 Mayıs 20 (.): Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi, Kıbrıs'ta iki toplumun liderlerini, geçiş noktalarını açmak için adım atarak, olumlu bir ilerleme yolundaki taahhütlerini göstermeye çağırdı.

İnisiyatiften yapılan açıklamada, geçiş noktalarının yeniden açılmasının, yeni bir iş birliği döneminin başlangıcı olması dileğinde bulundu.

Pandemi nedeniyle dünyada ve ülkede yaşanan zorluklara değinilen açıklamada, toplumlar arası ilişkilerin geçiş noktalarının kapanmasıyla ciddi şekilde bozulduğu kaydedildi.

İşe gitmek için geçiş noktalarını kullanan çok sayıda insanın gelirlerinden, kanser tedavisi gören ve başka diğer sağlık sorunları olan insanlar tedavilerinden yoksun kaldıkları belirtilen açıklamada, "Aileler birbirlerinden ayrı kalmak zorunda kaldılar. Öğrenciler okullarına erişimden mahrum bırakıldılar ve sınavlarına giremediler. Üreticiler ürünlerini adanın diğer yarısına geçiremediler. Teknik komiteler işbirliği yapamadılar ve birçok önemli proje askıya alındı.     İki toplumlu projeler ertelendi ve gençlerin de dahil olduğu birçok profesyonel bu dönemde çalışamadı" denildi.

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Şimdi her iki tarafın da kısıtlamaların hafifletilmesi için bir yol haritası ortaya koydukları belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Bununla birlikte, geçiş noktalarının açılmasına yönelik herhangi bir açıklamanın olmadığını gözlemlemek endişe vericidir. Son günlerde kuzeyde yeni Covid-19 vakası olmadığı ve güneyde az sayıda vaka olduğu vurgulanmaktadır. Ülke genelinde uygulanan aynı tedbirler, aynı zamanda geçiş yapan insanlar için de geçerli olduğu sürece, bir taraftan diğer tarafa geçmenin riski artırdığına dair bir bulgu yoktur.

Bu, ortak bir bilim ve sağlık komitesinin, iki liderin de üzerinde anlaşmaya vardığı önlemleri derhal tartışması ve uygulaması gereken bir meseledir. İki toplum liderinin de uzmanlarıyla bir araya gelmeleri ve tüm adadaki pandemi ile ilgili genel koşulları incelemeleri ve kuzey ile güney arasında güvenli geçişi sağlayacak anlamlı ve etkili önlemleri ve kontrolleri devreye koymaları önemlidir. Pandemi ile doğru mücadele için gerçek bir işbirliği ve kararların uygulanmasının günlük bazda ortak olarak izlenmesi şarttır."

Birleşik Kıbrıs- İki Toplumlu Barış İnisiyatifi açıklamasında, Covid-19'un herkese yaşattığı zorluklardan, pandemi ile mücadele için iş birliğinin gerekliliği dersini alıp bunu, bu tür eylemleri uygulamak üzere iki toplumu bir araya getirecek bir katalizör olarak kullanmak gerektiği belirtildi.

(GÜL)

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