Birleşik Taksiciler Birliği’nden eylem uyarısı

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, turizm sektöründeki paydaşlarının artan şekilde taşımacılık yaptığını belirterek, buna karşı önlem alınmadığı takdirde eylem yapacakları uyarısında bulundu.

Yazılı açıklama yapan Gözay, taksicilerin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiklerini belirtti.



Gözay, turizm sektöründeki paydaşlarının, taşımacılığı artırdığını, bazı casino işletmecilerinin araç sayılarını artırıp, kendi otel önlerinde bulunan taksi duraklarıyla kısmi çalışmaya gittiğini savundu. Gözay, “Taksiciye düşecek olan paya da göz dikmişlerdir. Özellikle Kurban Bayramı arifesinde ve Kurban Bayramı sürecinde olsun, taksicilerin pandemi sürecinde yaşadıkları durağan günlerin bile yarasını sarmaya müsaade edilmemiştir” ifadelerini kullandı.Hükümet edenleri ivedilikle önlem almaya davet eden Gözay, “Aksi takdirde bizi ilgili işletmelere karşı eylem yapmakla karşı karşıya bırakacaksınız. Hükümetin diyaloğa kapalı bu anlayışı taksiciler ile otelciler arasında tartışmaya neden olmadan bir an önce bu durumun düzeltilmesini talep ederiz” şeklinde devam etti.