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Birleşik Taksiciler Birliği Otelciler Birliği'nin açıklamasından memnun değil

Birleşik Taksiciler Birliği, Otelciler Birliği’nin (KITOB) dün yaptığı açıklamayla  kapalı devre turizmde taşımacılığın  kaosa sürüklendiğini savundu.

01 Nisan 2021 Perşembe 14:15
Birleşik Taksiciler Birliği Otelciler Birliği'nin açıklamasından memnun değil
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Birlikten yapılan yazılı açıklamada “kapalı devre” diye tabir edilen “kumarhane turizminin” 12 Nisan tarihinde başlamasının öngörüldüğüne işaret edilerek, havaalanından transferlerin hangi araçlarla yapılacağı  soruldu.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Hangi araçlar burada söz konusu transferleri gerçekleştireceklerdir? Taksi sektörü olarak tüm işletmelerin transferlerini yapmak için tüm taksi durakları hizmet vermeye hazırdır. Devlet tarafından kısmen  el altından otel çalışanlarının sigortaları ve yardım ödenekleri ödenirken bu ülkenin evlatları hangi sebeplerle bu kadar dışlanmaktadır? 

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1 yılı aşkın süredir eve doğru dürüst ekmek götüremeyen taksici hatta diğer esnaf arkadaşlarımızı bu kadar hiçe saymanın nedeni ‘yatırım’ adı altında bilakis yatırımı tersten anlayan ‘bu adanın kaymağını’ yiyen sermayedarlardan korkmak mıdır?” 

“Esnafın kazanmadığı para babalarını besleyen bir turizm anlayışının neresinde adalet vardır?” denilen  açıklamada,  “Bütün bunları geçtik restorancıdan, züccaciye işletmecisine kadar hatta simitçiden küçük butik otel ve bungalow işletmecisine kadar kimsenin cebine bir kuruş gitmediği bir turizm anlayışı rasyonel açıdan ne kadar mantıklıdır?” sorusu yöneltildi.

Açıklamada, taksi sektörünün  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Sağlık Bakanlığı ve de Bakanlar Kurulu’nun da onayı ile hem  ülkenin ‘gerçek’ fertlerinin de kazanması hem de sektörler arası çatışmaların yaşanmaması adına tüm paydaşların  çalışmasının önemli ve yerinde olacağını düşündüğü kaydedildi.


 

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Son Güncelleme: 01.04.2021 15:18
Anahtar Kelimeler:
Otelciler BirliğiBirleşik Taksiciler Birliği
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