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Birleşik Taksiciler Birliği 9 yolcu altında taşımacılık izni olanlara Güney Kıbrıs’a yolcu taşıma izni verilmesini eleştirdi

Birleşik Taksiciler Birliği, T izinli araçların Güney Kıbrıs’a geçişleriyle ilgili karara, taksiciler için haksız rekabet yaratacağı gerekçesiyle tepki gösterdi.

09 Mart 2021 Salı 12:20
Birleşik Taksiciler Birliği 9 yolcu altında taşımacılık izni olanlara Güney Kıbrıs’a yolcu taşıma izni verilmesini eleştirdi
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Birleşik Taksiciler Birliği, Bakanlar Kurulu’nun son toplantısı sonrası yayımlanan yeni tedbirler arasında yer alan, “Güney Kıbrıs üzerinden yurt dışına gitmek isteyen kişilerin transferlerini sağlamak amacıyla, 1 şoför ile 9 yolcu altı sınıfında T izni olan araçların, 2 yolcu ile Güneye geçiş yapabilmesi” maddesini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, şunları kaydetti:

 “9+1’lerin Güneye taksi şeklinde taşımacılık yapabilmesi taksi ve toplu taşıma sektörleri bazında da olumsuz bir etkiye sahiptir. Bu karar yetkililere yanlış bilgiler verilerek yanlış kararların uygulanmasına neden olmuştur. 1 Şoför ile 9 yolcunun olduğu araçlar taksi kategorisinde değerlendirilemez.

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Bu dolmuş statüsüne girer. Yani bir noktadan başka bir noktaya giden araçlardır. Dolmuşlar belli bir güzergâhta hareket ederler yolculuk süresince yolda iniş ya da binişler söz konusu değildir. 9+1’lerin bu nedenle taksi statüsünde sayılması taksi sektörüne olumsuz etkiler yaratıp haksız rekabete de neden olacaktır.

9+1’lerin Larnaka ya da Baf Havaalanı gibi yerlere ya da yerlerden taşımacılık yapması belli ki taksi sektörünün haklarının her zamanki gibi gaspına neden olacaktır.”

Taksi sektörü olarak alınan karara karşı oldukları belirtilen açıklamada, kararın geri çekilmesi talep edildi.

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Son Güncelleme: 09.03.2021 13:21
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