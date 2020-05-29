Birleşik Krallık’ta hayatını kaybeden 11 Kıbrıslı Türk’ün KKTC’ye defnedilmesi için gerekli işlemler tamamlandı

Birleşik Krallık’ta hayatını kaybeden 11 Kıbrıslı Türk’ün KKTC’ye defnedilebilmesi için gerekli işlemler tamamlandı.

Bakanlar Kurulu’nun 14 Mayıs tarihli kararı uyarınca COVİD-19 dışındaki sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden 11 Kıbrıslı Türk, 1 Haziran itibarıyla İngiltere’den getirilerek, KKTC’ye defnedilecek.

Türk Ajansı Kıbrıs’a konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan KKTC Londra Temsilcisi Oya Pof Tuncalı, 18 Kıbrıslı Türkün ailesinden, yakınlarının KKTC’ye defni için başvuru aldıklarını, bu kişilerin 11’inin başka sağlık sorunları, 7’sinin ise COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.



Tuncalı, 14 Mayıs tarihli Bakanlar Kurulu kararına işaret ederek, COVİD 19 dışı nedenlerle hayatını kaybeden 11 kişinin işleminin onaylandığını kaydetti.Oya Pof Tuncalı, tarihlerle ve cenazelerin hangi şartlarda KKTC’ye gönderileceğiyle ilgili bilgileri beklediklerini ifade etti.Tuncalı, İngiltere’de COVİD 19 nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı Türklerin sayısının 100’e yaklaştığını, en genç kayıplarının 26 yaşında olduğunu söyledi.