Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102410
ALTIN
221.095
DOLAR
5.2430
STERLİN
6.7768
EURO
5.9411
Gemi karaya oturdu…
GEMİ KARAYA OTURDU
YÖDAK çiftlik mi?
YÖDAK ÇİFTLİK Mİ?
Girne'de uyuşturucu operasyonu
GİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Lefkoşa’da ev yangını
LEFKOŞA’DA EV YANGINI
banner282

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Rum Öğrenci Örgütünü kınadı

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Rum Öğrenci Örgütünü kınadı

08 Şubat 2019 Cuma 08:43
Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Rum Öğrenci Örgütünü kınadı

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu, Kıbrıslı Rum öğrenci örgütü “FPK Protoporia”nın Londra’da kamusal alanlardaki Kuzey Kıbrıs’ı tanıtıcı reklamlara karşı düzenlediği imza kampanyasını esefle kınadı. 

Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu yazılı açıklamasında, söz konusu tek taraflı imza kampanyasının, “Birleşik Krallık’taki tüm Kıbrıslı öğrenciler tarafından desteklendiği” iddiasıyla düzenlendiğini ifade ederek, bu iddianın gerçek dışı olduğunu vurguladı. 

İmza kampanyasının metninin, Kıbrıs sorununa tek taraflı ve hasmane bir anlatımla yaklaşıldığı belirtilen açıklamada, “FPK Protoporia”nın, “Birleşik Krallık’taki tüm Kıbrıslı öğrenciler” tanımını yaparken kendisiyle hiçbir bağı olmayan Kıbrıslı Türk öğrencileri göz ardı ettiği ve böylece kasıtlı olarak dışlayıcı ve ayrımcı bir “Kıbrıslılık” tanımını kullanarak imza toplamaya çalıştığına vurgu yapıldı. 

“Kıbrıslılık” kimliğine getirilen bu dışlayıcı tanımın, yasalar ve sosyokültürel arka planları doğrultusunda kendisini “Kıbrıslı” olarak tanımlamaya eşit hakkı olan yüzlerce öğrenciyi yok saymak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu imza kampanyası, akla uygunluk sınırlarını aşarak, olası sonuçlarını değerlendirmekten âciz bir şekilde Kıbrıs Türk ekonomisini nefessiz bırakmayı amaçlamaktadır. Bu hedef, Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı Türklerin refahına karşı da bir saldırı mahiyetindedir.

Bu imza kampanyasına destek verenlerin önemli bir kısmının Birleşik Krallık’ta okuyan öğrenciler olmadığına, ve hatta destekleyen bazı kimselerin Birleşik Krallık’ta ikamet dahi etmediklerine de dikkat çekmek isteriz. İmza atanların sayısı kasıtlı olarak şişirilmiştir ve dolayısıyla Britanya otoritelerini ilgilendirmemektedir.

Bath Üniversitesi “Kıbrıslı Topluluğu” ve Derby Üniversitesi Elen ve “Kıbrıslı Topluluğu”nun da bu imza kampanyasını paylaştığını dikkate getiririz. Kıbrıslı öğrenci topluluğunun tamamını temsil sorumluluğu olan topluluklarca böylesi ayrımcı bakış açılarının desteklenmesini kınarız. Bath Üniversitesi Öğrenci Birliği ve Derby Üniversitesi Öğrenci Birliğine konuyla ilgili gerekenlerin yapılması çağrısında bulunuruz.”
 


Son Güncelleme: 08.02.2019 11:45
Anahtar Kelimeler:
Fpk Protoporia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türk-sen’den Çeler’e Tam Destek, Çeler'i Eleştirenlere Kınama
Türk-sen’den Çeler’e Tam Destek, Çeler'i Eleştirenlere Kınama
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Kış Konseri”
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan “Kış Konseri”
TC İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle biraraya geldi
TC İçişleri Bakanı Soylu, KKTC Karadeniz Kültür Derneği üyeleriyle biraraya geldi
Şahali:“Tarım ve hayvancılıkta rekabet edebilirliği hedefleyen bir vizyona sahibiz”
Şahali:“Tarım ve hayvancılıkta rekabet edebilirliği hedefleyen bir vizyona sahibiz”
Döviz kurları...
Döviz kurları...
Erhürman: Dörtlü Koalisyon Hükümeti İcraatlarıyla Bir Bütündür
Erhürman: Dörtlü Koalisyon Hükümeti İcraatlarıyla Bir Bütündür
Gemi karaya oturdu…
Gemi karaya oturdu…
YÖDAK çiftlik mi?
YÖDAK çiftlik mi?
Polis Genel Müdürlüğü: ''Kaymakamlıktan izin almadan para toplanması suçtur''
Polis Genel Müdürlüğü: ''Kaymakamlıktan izin almadan para toplanması suçtur''
8 Şubat 2019 Cuma Gündemi
8 Şubat 2019 Cuma Gündemi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim