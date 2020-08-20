Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu Başkanı Adil Bey Oldu

Seçimler sonucunda Yönetim Kurulu şu şekilde oluştu:

“Başkan: Adil Bey

Başkan Yardımcısı: Vedia Özkader

Genel Sekreter: Gülten Dana

Burslar Sekreteri: Sedat İzcan

Bütçe, Sponsorluklar ve Kariyer Sekreteri: Özgün Mehmetoğlu

Dış İlişkiler ve Lobicilik Sekreteri: Yasemin Aygın

Eğitim Sekreteri: İlayda Tüccaroğlu

Etkinlik Sekreteri: Erol Kavaz

Halkla İlişkiler Sekreteri: Nazen Asil

Hukuki İşler ve Eşitlik Sekreteri: Tuna Arkın

Mezunlarla İlişkiler ve Lisansüstü Öğrenciler Sekreteri: Toykan Özdeğer

Örgütlenme Sekreteri: Mehmet Malek

Sosyal Destek Sekreteri: Pınar Özdiren

Üniversite Toplulukları Sekreteri: Dilem Ruhluel

Üyelikler Sekreteri: Turhan Hızlı

Bölge Temsilcileri Konseyi ise şu şekilde oluştu:



Batı Midlands: Ceren Zalihe SertuğDoğu İngiltere: Fuat BeyarDoğu Midlands: Asya EminoğluGaller: Arın GümüşGüney Doğu İngiltere: Tutku YatmanGüney Batı İngiltere: Selkan NurdalGüney İskoçya: Ege KaçmazKent: (temsilci seçilmedi)Kuzey Batı İngiltere: Karl Turgut MaloneyKuzey Doğu İngiltere: Baran MutluyakalıKuzey İrlanda: Levent AtikoğluKuzey İskoçya: Emre BerkLondra: Emin Cemal OkurYorkshire ve Humber: Sude Mutluel”Tüzük referandumunda tüzük önerisi katılım gösteren üyelerin %97,2‘sinin onaylamasıyla geçerlilik kazanırken, Kent bölgesi için herhangi bir aday çıkmaması nedeniyle Bölge Temsilcisi atama yetkisi yeni Yönetim Kuruluna bırakıldı.Yeni Yönetim Kurulu ve Bölge Temsilcileri Konseyi 1 Eylül tarihinde görevi devralacak.



