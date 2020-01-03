banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
hafif yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113508
ALTIN
297.502
DOLAR
5.9728
STERLİN
7.8103
EURO
6.6464
Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket
ERCAN’DAN ÇIKAMADI
Uyuşturucuya 4 tutuklama
UYUŞTURUCUYA 4 TUTUKLAMA
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Flaş Haber
Sürücülerin dikkatine
Kapat

Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu geleneksel okul ziyaretleri yapıyor

İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu, geleneksel okul ziyaretleri kapsamında Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret ediyor.

Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu geleneksel okul ziyaretleri yapıyor

İki Toplumlu Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu, geleneksel okul ziyaretleri kapsamında Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu ve Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nu ziyaret ediyor.

03 Ocak 2020 Cuma 09:58
Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu geleneksel okul ziyaretleri yapıyor

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Güney Kıbrıs’tan Kıbrıslı Rum İlerici Öğretmenler Grubu’ndan öğretmenler, Ledra Palace geçiş kapsında, ziyaretlere başlamadan açıklamalarda bulundu. Platform şubatta da Güney Kıbrıs’ta bazı okullara ziyaret düzenleyecek.

EYLEM: "ÇÖZÜME, BARIŞA ÇOK İHTİYAÇ VAR"

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, Ledra Palace geçiş noktasında basına yaptığı açıklamada,  öğretmenlerin Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi ve barış kültürünün gelişmesinde önemli aktörlerden olduğunu kaydetti.

Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar dikkate alındığında bugünlerde adada çözüme ve barışa çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Eylem, Platform olarak düzenledikleri faaliyetlerde çözüm isteğini dile getirdiklerini söyledi.

Eylem, amaçlarının iki toplumun yakınlaşması, işbirliği yapması ve çözüm olduğunu ifade etti.

banner317
TEL: "AMAÇ BARIŞA HİZMET"

KTÖS Başkanı Emel Tel ise, Platform altında işbirliğinin, kapıların açıldığı 2004’te başladığını, öğretmenler olarak, hoşgörü ve barış kültürünün gelişmesi için birlikte çalışma ve diyaloğun önemli olduğunu söyledi.

Platform altında Güney Kıbrıs’taki meslektaşlarıyla, adanın askersizleştirmesi için, silahlanmaya karşı ve Akdeniz’deki gelişmeler karşısında neler yapabileceklerini devamlı olarak görüştüklerini kaydeden  Tel, “Amaç barışa hizmet etmektir” dedi.

AHNİODİS: “OKULLARA TOPLU ZİYARETLER YAPILMALI”

Christos Ahniodis, karşılıklı düzenledikleri ziyaretlerin çok faydalı olduğunu, eğitim konuları ve Kıbrıs sorunu üzerinde görüş birlikleri sağladıklarını, Platform olarak Kıbrıs için en uygun çözümün iki bölgeli federal bir çözüm olduğu konusunda aynı görüşü paylaştıklarını söyledi.

Öğrencilerin 1950, 1960 ve 1970’lerde yaşananları tarafsız olarak değerlendirmesin teşvik edilmesi konusunda da ortak görüşün bulunduğunu belirten Ahniodis, son iki yılda hayata geçirilen Imagine programı sayesinde pek çok Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum öğrencinin bir ayara gelmesi ve arkadaşlık kurmasının yolunun açıldığını, ansak yapılması gereken şeyin, öğrencilerin ara bölgede değil karşılıklı olarak “okul saatleri içerisinde topluca ziyaretler” yapmasının sağlanması olduğunu söyledi.


 

Son Güncelleme: 03.01.2020 14:03
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Kıbrıs Öğretmenler Platformu Okul Ziyaretleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GİAD’dan hükümete çağrı: “Araç sigorta ücretlerine yapılan zamma müdahale edin”
GİAD’dan hükümete çağrı: “Araç sigorta ücretlerine yapılan zamma müdahale edin”
GAÜ akademisyeni Akyar, Doğu Akdeniz’de ki gelişmeleri değerlendirdi
GAÜ akademisyeni Akyar, Doğu Akdeniz’de ki gelişmeleri değerlendirdi
Ziyamet ve Sipahi’ye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü
Ziyamet ve Sipahi’ye 50 kilogramın üzerinde yağış düştü
Uyuşturucuya 4 tutuklama
Uyuşturucuya 4 tutuklama
Hayvan varlıkları beyan tarihi uzatıldı
Hayvan varlıkları beyan tarihi uzatıldı
Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket
Para Kambiyo Yasası'na aykırı hareket
Basın-sen 48. yıldönümünü kutluyor
Basın-sen 48. yıldönümünü kutluyor
Cumhurbaşkanı Akıncı Charalambous’un retrospektif sergisini gezdi
Cumhurbaşkanı Akıncı Charalambous’un retrospektif sergisini gezdi
Beyköy atış alanında atış eğitimleri yapılacak
Beyköy atış alanında atış eğitimleri yapılacak
Narenciye tür değişikliği kapsamına giren üreticiler ödendi
Narenciye tür değişikliği kapsamına giren üreticiler ödendi

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim