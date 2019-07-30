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Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Mitsotakis’le görüştü

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Mitsotakis’le görüştü

30 Temmuz 2019 Salı 14:25
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Mitsotakis’le görüştü

Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden bir heyetin, Yunanistan Başbakanı Kyriacos Mitsotakis ile Kıbrıs ziyareti sırasında biraraya geldiği bildirildi.
Toplantıda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nicos Dendias ve diğer Yunanistan delegasyonu üyelerinin de hazır bulunduğu kaydedildi.
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet toplantıda, inisiyatifin 2009 yılında kuruluşundan bu yana geçen yıllardaki karakteri ve işlevi hakkında kısaca bilgi vererek, eylemlerinin asıl amacının Kıbrıs'ın iki toplumlu, iki bölgeli federasyonda siyasi eşitlikle yeniden birleşmesi olduğunu aktardı. 
Toplantıda dile getirilen ana konular şöyle açıklandı: 
“Toplumlararası görüşmelerin mevcut çıkmazı ve statükonun devamından doğan tehlikeler. Bölünmüşlüğün her iki tarafındaki belirli güçlerin ve politikacıların, yavaş yavaş çözüm temelini zayıflatma girişimleri, böylece devam eden çıkmazın sonucu olarak iki devletli bir çözüme yol açılması eğilimi. Acil olarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından herhangi bir ön koşul olmaksızın düzenlendiği şekilde Uluslararası Kıbrıs Konferansı'nın yeniden toplanması ihtiyacı. Liderler, Genel Sekreter tarafından belirlenen 6 noktaya açıkça cevap vermek zorundadır ve Gutteres’in sunmuş olduğu, mevcut garantör sisteminin yerine geçebilecek Uygulama Anlaşması’nın masaya konmasına izin vermelidir.  
Siyasi eşitlik konusu, bir anlaşmaya varılmasında temel olarak vurgulandı. Masaya yeni fikirler koyma girişimi, süreci uzun bir vadeye sürükleyerek tümüyle bitirmeyi hedeflemektedir. 
Kıbrıs çevresinde durumu çökertecek yeni gelişmeler yer almaktadır. Türkiye hâlihazırda Kıbrıs'ın Münhasır Ekonomik Bölgesinde sondaj çalışması yapmaktadır ve ilgili BM kararlarına aykırı olarak Mağusa kapalı şehri açma yönünde girişimler yapılmakta ve kararlar alınmaktadır. 

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Kuzey’de Türkiye’den yeni iş gücünün akın etmesi, ayrıca Kuzey’de her geçen gün yaşanan gelişmelerle Kıbrıs Türk toplumunun varoluşuna yönelik tehdit oluşturan yeni koşullar, ekonomik, kültürel, eğitimsel müdahaleler, kademeli olarak siyasi iradenin Kıbrıslı Türklerin elinden alınması girişimleri sürekli olarak dile getirilmektedir. 
Sayın Mustafa Akıncı’nın hâlâ iktidardayken bir çözüme ulaşma zorunluluğuna dikkat çekilerek, bu sorunun tüm süreç için temel olduğu vurgulandı.
İki toplumun bir anlaşmaya varılması için iş birliği yapması esastır.
Yunanistan Başbakanı, garantör devlet başkanı olarak elinden gelenin en iyisini yapmaya ve BM GS ile Güvenlik ve Teminatlar konularında istişare sürecine katılmaya davet edilerek konuyla ilgili GS fikirlerinden tam anlamıyla faydalanarak teklif edilen yeni Uygulama Antlaşması'nın esaslı bir şekilde tartışılmasının sağlanması talep edildi. 
Toplumlar arası müzakereleri sürdürme sürecini kolaylaştırmak ve en kısa zamanda Uluslararası Kıbrıs Konferansı’nın yeniden düzenlenmesi için kişisel etkisini kullanması istenmiştir.”
Birleşik Kıbrıs - İki toplumlu Barış İnisiyatifi, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs’tan, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesini isteyen tüm güçlerle birlikte çalışıp iş birliği yapacağı bir gelecek umudu taşındığını, bunun herkesin yararına olacağını, daha da önemlisi tüm bölgeye barış ve istikrar getireceğini belirtti. 

 

Son Güncelleme: 30.07.2019 18:27
Anahtar Kelimeler:
Birleşik Kıbrıs - İki Toplumlu Barış İnisiyatifiMitsotakis
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