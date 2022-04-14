banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Uzun’un anısına üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrencilere burs verilecek
Banka kartlarıyla şüpheli işlem! 1 kişi tutuklandı
İş birliği protokolü imzalandı!
Otobüste kızı taciz etti!
Fuhuşa teşvik suçunda tutuklandı
banner404

Birkan Uzun’un anısına üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrencilere burs verilecek

EVKAF, Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK Vakfı), Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve gönüllü bir vatandaş, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, KKTC liselerinden mezun olup üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilere “Birkan Uzun Bursu” veriyor.

14 Nisan 2022 Perşembe 16:30
Birkan Uzun’un anısına üniversiteye kayıt hakkı kazanmış öğrencilere burs verilecek

"7 Kıta 7 Zirve" hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’daki Winson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ancak Amerika’da geçirdiği talihsiz kaza sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk Birkan Uzun, gençlere umut oluyor.

banner341
Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), Türk Maarif Koleji Eğitim, Bilim ve Kültür Vakfı (TMK Vakfı), Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve gönüllü bir vatandaş, Milli Eğitim Bakanlığı himayelerinde, KKTC liselerinden mezun olup üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilere “Birkan Uzun Bursu” veriyor.

2022-2023 Akademik yılından itibaren verilecek Birkan Uzun Bursu ile ilgili detayların ve kriterlerin açıklanacağı basın toplantısı, yarın saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanlığı Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. 

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu kapsamda düzenlenecek olan basın toplantısına katılacak.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Birkan Uzunun Anısına üniversiteye Kayıt Hakkı Kazanmış öğrencilere Burs Verilecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Banka kartlarıyla şüpheli işlem! 1 kişi tutuklandı
Banka kartlarıyla şüpheli işlem! 1 kişi tutuklandı
İş birliği protokolü imzalandı!
İş birliği protokolü imzalandı!
Otobüste kızı taciz etti!
Otobüste kızı taciz etti!
Fuhuşa teşvik suçunda tutuklandı
Fuhuşa teşvik suçunda tutuklandı
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 4 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK
TÜRKİYE'DEN KKTC'YE 4 MİLYAR 250 MİLYON TL KAYNAK
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA! Kıb-Tek Yönetim Kurulu acil toplandı
SON DAKİKA! Kıb-Tek Yönetim Kurulu acil toplandı
Çalışma Bakanlığı'ndan açıklama!
Çalışma Bakanlığı'ndan açıklama!
Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı
Sucuoğlu-Oktay görüşmesi başladı
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!
Sağlık Bakanlığı'ndan önemli açıklama!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim