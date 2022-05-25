Milli Eğitim Bakanlığı ve Etkileşimli Drama Derneği işbirliğinde Birkan Uzun anısına “Kendi Zirvene Ulaşmak” isimli drama etkinlikleri yapıldı.

23-24 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen etkinliklerde, dernek drama liderleri Pervin Hürelli Sevilir, Esma İneci, İpek Denizli, Nebile Eğmez ve Ülkü Beyoğlu, Girne Anafartalar Lisesi ve Değirmenlik Lisesi'nden 11. sınıf öğrencilerle çalıştı.

Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde Birkan Uzun'un hayatı ve katılımcı gençlerin hayatları arasında köprü kurma, gençlerin kendi hedeflerini belirlemesi, hedeflerine ulaşırken yaşayabilecekleri problemler ve problemlere çözüm bulabilme gibi konular ele alınarak, gençlerin kendi zirvelerine ulaşması konusunda farkındalık yaratılması amaçlandı.