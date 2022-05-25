Milli Eğitim Bakanlığı ve Etkileşimli Drama Derneği işbirliğinde Birkan Uzun anısına “Kendi Zirvene Ulaşmak” isimli drama etkinlikleri yapıldı.
Dernek’ten yapılan açıklamaya göre, etkinliklerde Birkan Uzun'un hayatı ve katılımcı gençlerin hayatları arasında köprü kurma, gençlerin kendi hedeflerini belirlemesi, hedeflerine ulaşırken yaşayabilecekleri problemler ve problemlere çözüm bulabilme gibi konular ele alınarak, gençlerin kendi zirvelerine ulaşması konusunda farkındalık yaratılması amaçlandı.