Birkan Uzun Anı Ormanı’na ilk fidanlar dikildi

İLK ETAPTA BÖLGEYE 2 BİN FİDAN DİKİLDİ

CUMHURBAŞKANI TATAR: “BİRKAN HEPİMİZİN KALBİNDE TAHT KURDU”

ABD’de geçirdiği talihsiz kayak kazası sonucu hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun anısına Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kalkanlı bölgesinde “Birkan Uzun Anı Ormanı” oluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birkan Uzun’un, Antarktika’da çıktığı son zirvede yayımladığı mesajla herkesin kalbinde taht kurduğunu vurgulayarak, “Kalbimizde en müstesna yerde yaşayacaktır” dedi.

Bugün yapılan etkinlikte, ilk etapta bölgeye çam, selvi, akasya ve zakkumdan oluşan 2 bin adet fidan dikildi.

Fidan dikim etkinliğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Birkan Uzun’un ailesinin yanı sıra bazı yetkililer de katıldı.

Fidan dikimine, Orman Dairesi, Evkaf İyilik Gönülleri, Lefke Yardım ve Halk Derneği ile bazı okullardan öğrenciler de katkı koydu.

Etkinlikte, Lefke Yardım ve Halk Derneği Başkanı Emel Yılmaz, Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun’a plaket takdiminde bulunarak, Birkan Uzun’un adının yaşatılması için her türlü katkıyı vereceklerini belirtti.

TATAR: “KALBİMİZDEKİ MÜSTESNA YERİNİ KORUYOR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada, Birkan Uzun’un 7 kıta 7 zirve hedefiyle Kıbrıs Türk halkının mücadelesine genç yaşında büyük hizmetler verdiğini vurgulayarak, “İnanarak, kalbiyle, yüreğiyle...” ifadelerini kullandı.

Birkan Uzun’un, Antarktika’da çıktığı son zirvede yayımladığı mesajla herkesin kalbinde taht kurduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kalbimizdeki müstesna yerini korumaktadır” dedi.

Birkan Uzun’un çok büyük bir talihsizlik yaşadığını dile getiren Tatar, “Hepimizin acısı ömür boyu devam edecektir” şeklinde konuştu. Birkan Uzun’un isminin yaşatılmasınıın önemine işaret eden Tatar, Uzun’un Kıbrıs Türk halkının çok değerli bir evladı olduğunu kaydetti.

Uzun’un, gençlerin geleceğe umutla bakabilmesi için bir gencin bu topraklardan çıkıp, ne kadar büyük işler başarabileceğinin bir umudu olduğunu dile getiren Tatar, onun isminin yaşatılmasının ailesinin en büyük arzusu olduğunu, kendilerinin de bunu desteklediğini söyledi.

Birkan Uzun’un KKTC için çok değerli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, başarısının ortada olduğunu kaydetti.



Kalkanlı bölgesinde 2 yıl önce büyük bir yangın sonucu çok sayıda ağacın kaybedildiğini hatırlatan Tatar, ormanları yeniden oluşturmak için Cumhurbaşkanlığı’na da bir bölge tahsis edildiğini dile getirdi.Tahsis edilen bölgenin bir kısmının Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun’un müracaatı ile bölgeye Birkan Uzun’un ismi verilerek, bir ağaçlandırma faaliyeti başlatıldığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “İnşallah bu kalıcı olacaktır” dedi.Bölgeye çok sayıda fidanın dikilmesiyle yıllar sonra ormanın yeşereceğini ifade eden Tatar, bunun, yeşile sahip çıkma, çevreyi koruma ve Birkan Uzun’un adının yaşatılması adına önemli olduğunu kaydetti.“KALBİMİZDE EN MÜSTESNA YERDE YAŞAYACAK”Fidan dikim etkinliğine katkı koyan sivil toplum örgütleri ve öğrencilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, Birkan Uzun’u rahmetle anarak, “Kalbimizde en müstesna yerde yaşayacaktır” vurgusu yaptı.Hayatta acı olayların yaşanabileceğine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama böyle değerli isimleri yaşatmak lazım. Kıbrıs Türk halkının mücadelesinde çok önemli isimler vardır. Birkan Uzun da o isimlerden bir tanesidir” diye konuştu.UZUN: “BİZİM OĞLUMUZ TOPLUMA MAL OLDU, BUNDAN GURUR DUYUYORUZ, ACISINI HER ZAMAN YAŞIYORUZ”Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun da konuşmasında, başvurularını kabul ederek, böyle bir anı ormanı oluşturulmasına destek veren Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti. Uzun, Cumhurbaşkanı’nın Birkan’ı kendi evladı gibi sahiplendiğini vurguladı.“Ağaçlar ormana, ormanlar yurda dönüşür” diyen Cengiz Topel Uzun, “Bizim oğlumuz topluma mal oldu. Bundan gurur duyuyoruz, acısını her zaman yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.Gençlerin Birkan’ı bilerek, anlayarak, tanıyarak büyüyecek olmasının önemini belirten Cengiz Topel Uzun, ormanın bir işaret olarak sürekliliğini koruyacağını kaydetti.Etkinliğe katkı koyan herkese minnettar olduklarını dile getiren Cengiz Topel Uzun, “İnsanların umuda, gurura ihtiyacı vardı” diyerek, Birkan Uzun’un bayrağı zirveye dikmesiyle verdiği mesajın önemini vurguladı.Birkan Uzun’un toplumda yer edineceği ümidini ifade eden Cengiz Topel Uzun, Birkan Uzun’un gençlere bir rol model olduğunu belirtti. Gençlerin Birkan’a benzemeye ve onun gibi başarılar elde etmeye yönelmesi durumunda toplumun kazanacağını kaydeden Cengiz Topel Uzun, “Biz her zaman onunla gurur duyacağız” dedi.Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 7 kıta 7 zirve hedefiyle dünyanın 5 kıtasının en yüksek noktasında ve son olarak Antarktika’da Vinson Dağı’nın zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandırmış ve ABD’de 1 Ocak’ta kayak yaparken geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.