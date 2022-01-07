Birkan Uzun 10 Ocak Pazartesi günü toprağa verilecek

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, 10 Ocak 2022 Pazartesi sabahı Ercan Havalimanı’na getirilecek.

Cenaze töreni programı kapsamında, 10 milli sporcu tarafından naaşın aprondan cenaze aracına taşınmasının ardından saat 9.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde tabutun bayraklanması gerçekleşecek.

Saat 10.15’te naaşın Cengiz Topel Hastanesi’nden alınıp Güzelyurt Kaymakamlığı önüne intikalinin ardından, saat 10.45’te naaş tören alanına getirilecek ve milli sporcular tarafından cenaze aracından alınıp katafalka konulacak.

Cenaze töreninde, sırasıyla merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Naaşın Güzelyurt Fatih Camii’ne götürülmesiyle devam edecek tören programı kapsamında, saat 12.00’de cenaze namazı kılınacak, ardından Lefkoşa mezarlığına hareket edilecek.

Mezar başında bayrağın tabuttan çıkarılması ve çıkarılan bayrağın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından aileye verilmesinin ardından naaş toprağa defnedilecek