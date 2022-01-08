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Birkan Pazartesi günü defnedilecek

ABD’de kayak kazasında 28 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türk dağcı Birkan Uzun, 10 Ocak Pazartesi günü, programının Cumhurbaşkanlığı tarafından yapıldığı cenaze töreni ile toprağa verilecek.

08 Ocak 2022 Cumartesi 09:00
Birkan Pazartesi günü defnedilecek

“7 Kıta 7 Zirve” hedefiyle dünyanın birçok zirvesinde KKTC bayrağını dalgalandıran ve Kıbrıs Türk halkının gurur ve ilham kaynağı olan Birkan Uzun’un naaşı, 10 Ocak 2022 Pazartesi sabahı Ercan Havalimanı’na getirilecek.

Cenaze töreni programı kapsamında, 10 milli sporcu tarafından naaşın aprondan cenaze aracına taşınmasının ardından saat 9.00’da Cengiz Topel Hastanesi’nde tabutun bayraklanması gerçekleşecek.

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Saat 10.15’te naaşın Cengiz Topel Hastanesi’nden alınıp Güzelyurt Kaymakamlığı önüne intikalinin ardından, saat 10.45’te naaş tören alanına getirilecek ve milli sporcular tarafından cenaze aracından alınıp katafalka konulacak.

Cenaze töreninde, sırasıyla merhum Birkan Uzun’un babası Cengiz Topel Uzun ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar birer konuşma yapacak.

Naaşın Güzelyurt Fatih Camii’ne götürülmesiyle devam edecek tören programı kapsamında, saat 12.00’de cenaze namazı kılınacak, ardından Lefkoşa mezarlığına hareket edilecek.

Mezar başında bayrağın tabuttan çıkarılması ve çıkarılan bayrağın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından aileye verilmesinin ardından naaş toprağa defnedilecek

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Son Güncelleme: 08.01.2022 09:51
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