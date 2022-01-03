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Birkan'ın cenazesi için KKTC Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Tatar ve TC elçilikleri devrede

Antarktika'nın en yüksek noktası Vinson Dağı'nın zirvesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağını dalgalandıran ve ABD'de geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden KKTC'li dağcı Birkan'ın babası Cengiz Topel Uzun, cenazenin ABD'den getirilmesi sürecinin hızlandırılması konusunda KKTC Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti elçiliklerinin devrede olduğunu söyledi.

03 Ocak 2022 Pazartesi 13:40
Birkan'ın cenazesi için KKTC Washington Temsilciliği, Cumhurbaşkanı Tatar ve TC elçilikleri devrede

Birkan'ın babası Cengiz Topel Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun 1 Ocak 2022'de ABD'de vefat ettiğini ve acılarının çok büyük olduğunu belirtti.
Cenazenin KKTC'ye gelmesi için resmi süreçlerle uğraşmaya devam ettiklerini kaydeden Uzun, oğlu Birkan'ın cenazesinin şu anda bir morgda tutulduğunu ve ölüm raporunu almak için beklediklerini anlattı.
Uzun, "Sürecin hızlandırılmasını istiyoruz ancak şu anda elimiz kolumuz bağlı. KKTC Washington Temsilciliğimiz, Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti elçilikleri ve konsoloslukları devrede. Süreç yavaş ilerliyor ve biz de yorulduk, acı çekmekten yorulduk. Bir an önce görevimizi yaparak, çocuğumuzun defnedilmesini istiyoruz. Normalde biz salı günü bekliyorduk, sürecin 2-3 gün daha uzayacağını söylüyorlar. Bütün çabamız, Birkan'ı bir an evvel dedesinin yanına, Lefkoşa'ya defnetmek." diye konuştu.
ABD'de ölüm sertifikası almak için mahkeme kararı gerektiğini ifade eden Uzun, bunun alınmasının ardından cenazenin uçakla KKTC'ye gelmesinin hafta sonunu bulacağını ve bu süreci hızlandırmak için Türkiye ve KKTC'den yetkililerin devreye girdiğini söyledi.
Birkan'ın 26 Aralık 2021'de normalde KKTC'ye gelmek için plan yaptığını aktaran Uzun, oğlunun Antarktika çıkışında uçağı kaçırdığı için ülkeye gelemediğini belirtti.


"BİRKAN'IN EN BÜYÜK BAŞARISI, TÜM KIBRIS TÜRKLERİNİ VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARINI GURURLANDIRMASI OLDU"

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Uzun, sözlerine şöyle devam etti:
"Birkan, nereden, hangi toplumdan ve hangi koşullarla çıktığını bilen bir çocuktu. Yaptığı her hareketi planlayarak, düşünerek ve kimseyi kırmadan incitmeden yapan biriydi, hayatı boyunca da böyle yaşadı. Dağlara verdi kendini, dağları ve doğayı çok severdi. Birkan, kendi memleketine bağlıydı ve içinden çıktığı toplumu asla unutmadı, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle ilişkisini kesmedi. KKTC'ye geldiğinde hem arkadaşlarını ve hem de siyasi makamları ziyaret ederdi ve hedeflerini anlatırdı."
Birkan'ın 2016 yılında 7 kıtanın en yüksek 7 noktasına tırmanmak için "7 kıta 7 zirve" hedefiyle yola çıktığını ve bunlardan beşini başardığını kaydeden Uzun, "Birkan son olarak Vinson Dağı'nın zirvesine tırmanmayı başardı. Birkan'ın hedefi büyüktü, 2023'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, Cumhuriyet'in 100. yılında Everest Dağı'na tırmanmak istiyordu. 7 zirveye tırmanmayı tamamlayan ilk Kıbrıs Türkü olmak istiyordu. Hep hayali oydu. Hem KKTC'ye hem de Türkiye'ye çok bağlıydı. En yakın arkadaşı şu anda başında bekleyen Ahmet, o da üniversiteden arkadaşı ve Adanalı. Birkan, hiçbir zaman kimliğini unutmadı." diye konuştu.
Uzun, "Birkan'ın en büyük başarısı, dünyada yaşayan tüm Kıbrıs Türklerini ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını gururlandırması ve bir araya toplaması oldu. Bayrağı zirvede açması, KKTC'liler için bir umut ve moral oldu. İlk defa sağ ve sol düşüncedeki herkesi birleştiren bir çocuk oldu. Bunun gururunu yaşıyoruz ama çocuğumuzu kaybettiğimiz için çok üzgünüz." ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 03.01.2022 14:43
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