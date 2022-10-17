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"Birkaç haftalık yakıt kaldı ne yapacaksınız?"

Meclis'te Akaryakıt İhalesi Ve İki Bankanın Turizm Bakanlığı'na Bağlanması Konuşuldu

17 Ekim 2022 Pazartesi 15:45
"Birkaç haftalık yakıt kaldı ne yapacaksınız?"

-Arıklı

Genel Kurul’da söz alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, iki bankanın Turizm Bakanlığı’na verilmesi konusundaki eleştirilere cevap vererek, bu pazarlığın koalisyon protokolü yapılırken konuşulduğunu aktardı.

Akaryakıt ihalesine de değinen Arıklı, ihale yasası ile ihale yapamadıklarını vurguladı. “Akaryakıt konusunda ısrarla keşif bedeli koyuyoruz. Rekabet ortamında buna gerek var mı?” diye soran Arıklı, akaryakıtın daha ucuza alınabileceğini ifade etti.

“Biz 60 bin tonluk bir sözleşme yapmıştık, bu bitiyor. Sayın bakanın talimatıyla düşük fiyat veren iki firmayla görüşülecek” diyen Arıklı, esas yapılması gerekenin Teknecik Elektrik Santrali’ne filtre koymak olduğunu kaydetti. Bahse konu filtrenin 30 milyon dolar olduğunu aktaran Arıklı, bu şekilde elektrik fiyatlarında indirime dahi gidilebileceğini söyledi.

Arıklı’nın konuşması sırasında yerinde söz alan CTP milletvekili Salahi Şahiner, Arıklı’nın Rusya’dan 300 dolara yakıt bulunabileceğini sürekli dile getirdiğini anımsatarak bu konuda detay istedi.

Bakan Arıklı ise, 300-350 dolar olan fuel-oilin daha pahalıya alınmasının içini acıttığını ifade etti ve kurumun bu şekilde devam edemeyeceğini, kurumun devamının yakıtı ucuza almakla sağlanabileceğini söyledi.

"Birkaç haftalık yakıt kaldı ne yapacaksınız?" sorusu üzerine ise Arıklı, son ihalede düşük teklif veren iki firmayla görüşüleceği yanıtını verdi.

- Erhürman: “Turizm Bakanlığı bürokrasisi ne anlar bu işten?”

Başbakanlığa bağlı iki bankanın Turizm Bakanlığı’na bağlanmasını eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, koalisyon kurarken ve hangi dairelerin hangi bakanlıklara bağlanacağı pazarlığı yapılırken dairenin bakanlıkla ilişkili olup olmadığına bakılması gerektiğini vurguladı.

İki bankanın “konuyla uzaktan yakından ilgisi olmayan” Turizm Bakanlığı’na bağlandığını belirten ve “Turizm Bakanlığı bürokrasisi ne anlar bu işten?” diye soran Erhürman, hükümetin zihniyetini eleştirdi.

Akaryakıt ihalesine de değinen Erhürman, “Başbakan'ın vicdanı kaldırmadığı bahanesiyle” iptal ettiği ihaleye 19 ve 30 dolar olmak üzere en düşük teklif veren 2 firmayla hükümetin görüşecek olmasını da eleştirdi.

“Niyetiniz varsa bir komisyon kuralım da konuşalım derseniz, biz size her türlü katkıya hazırız” diyen Erhürman, Hükümeti santrale filtre takma işini denemeye kalkmaması konusunda uyardı. Erhürman, “Bir de bunu deneyelim deyip Kurumu 30 milyon zarara daha uğratmayın” diyerek, Hükümeti ülkeyi yönetememekle ve ülkeyi deneme tahtasına çevirmekle suçladı.

Erhürman’ın konuşması sırasında yerinden söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, bakanlıkların kuruluş ve görev esaslarını düzenleyen yasanın düzenlenmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

- Şan: “İhaleye itirazın bir süresi olması gerekir” 

Maliye Bakanı Alişan Şan da söz alarak ihalelerde yaşanan sıkıntılara değindi.

İhalenin açılmasına bir gün kala ihaleye itiraz konulabildiğini ve ihalenin açılmasının engellenebildiğini belirten Şan, Kıb-Tek’te de 4G/5G ihalesinde de bu sıkıntının yaşandığını aktardı ve ihaleye itirazın bir süresi olması gerektiğini vurguladı.

Konuşmasında Güngör Katı Atık Tesisi ihalesinden de bahseden Şan, Güngör çöplüğünde çıkan yangının ardından Çevre Dairesi’ne yazı yazarak hasarın boyutunu sorduklarını ve bu nedenle ihalenin iptal edildiğini anlattı.

Konuşmaların ardından komiteden gelen tasarı ve önerilerin görüşülmesine geçildi.

(FS/GÜL) Ek verilecek

Haber: Filiz Seyis 

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Son Güncelleme: 17.10.2022 16:31
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