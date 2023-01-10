banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Biri teminata bağlandı diğeri cezaevine gönderildi
Biri teminata bağlandı diğeri cezaevine...
Paket motorunu sirkat eden zanlıya soruşturma kapsamında 3 gün tutukluluk!
Paket motorunu sirkat eden zanlıya...
Lefkoşa'da bir okulda öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen hademe cezaevine gönderildi
Lefkoşa'da bir okulda öğrencilere cinsel...
Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl yüzde 1 düştü
Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl yüzde...
Okullarda rotavirüs salgını
Okullarda rotavirüs salgını
banner405

Biri teminata bağlandı diğeri cezaevine gönderildi

Bakır klima borularını sirkat eden ve söz konusu boruları başkalarına satan zanlılar mahkemeye çıkarıldı. Zanlılardan biri hükümsüz tutuklu kalmak üzere cezaevine gönderilirken, diğeri ise 10 bin TL teminat karşılığında tutuksuz yargılanacak.

10 Ocak 2023 Salı 14:58
Biri teminata bağlandı diğeri cezaevine gönderildi

“Bina açma, Kasti hasar, Sirkat ve Sahtekarlıkla para temini” suçlarndan tutuklanan zanlı Hakan Esergül ve “Hırsızlık mal kabülü sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan zanlı Hüseyin Gündüz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Hakan Esergül’ün “Bina açma, Kasti hasar, Sirkat ve Sahtekarlıkla para temini”, zanlı 2 Hüseyin Gündüz’ün ise "Hırsızlık mal kabülü sahtekarlıkla para temini" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 7 Ocak 2023 tarihinde bir polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında Zanlı-1 Hakan Esergül’ün tespit edilip, polisten kaçmak için yaklaşık 4 m yüksekten zemine atlayarak kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil Servisi’nde yapılan tedavisinde sol ayak bileğinde kırık meydana geldiği tespit edilmiş olup ortopedi servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada 4 Ocak 2023 tarihinde, Lefkoşa'da sakin zanlı 2 Hüseyin Gündüz’ün Demirhan'da, devlete ait olan ancak faal olmayan rehabilatisyon binası içerisinde zanlı 1 Hakan Esergül'ün sirkat etmiş olduğunu bildiği muftelif boyutlardaki bakır klima borularını Aralık 2022 yılında 2 kez 4 Ocak 2023 tarihinde de 4 bin 500 TL karşılığında Haspolat'da faaliyet gösteren bir işyerine, bakırların sahibinin kendisi olduğunu söyleyip satarak, Hırsızlık mal kabulu ve sahtekarlıkla para temini suçlarını işlediğini anlattı.

Polis, zanlı 2 Hüseyin Gündüz’ün 7 Ocak 2023 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını bildirdi. Polis, aynı gün zanlı 1 Hakan Esergül, Zanlı-2 Hüseyin Gündüz’ün  gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlı 1 Hakan Esergül’ün, benzer suçlardan iki ayrı teminatı olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1 Hakan Esergül’ün tutuklu, Zanlı-2 Hüseyin Gündüz’ün ise davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlı 1’in 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2’nin ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Paket motorunu sirkat eden zanlıya soruşturma kapsamında 3 gün tutukluluk!
Paket motorunu sirkat eden zanlıya soruşturma kapsamında 3 gün tutukluluk!
Lefkoşa'da bir okulda öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen hademe cezaevine gönderildi
Lefkoşa'da bir okulda öğrencilere cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen hademe cezaevine gönderildi
Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl yüzde 1 düştü
Mercedes-Benz'in satışları geçen yıl yüzde 1 düştü
Okullarda rotavirüs salgını
Okullarda rotavirüs salgını
Tatar ve Anastasiadis, Ocak sonu sosyal içerikli akşam yemeğinde buluşacak
Tatar ve Anastasiadis, Ocak sonu sosyal içerikli akşam yemeğinde buluşacak
SUİB, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın “çiğ süte zam” yapmak istediğini ileri sürdü
SUİB, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın “çiğ süte zam” yapmak istediğini ileri sürdü
Hayvancılık Dairesi’nde Üreticilere Duyuru
Hayvancılık Dairesi’nde Üreticilere Duyuru
Demirhan’da süpermarkette hırsızlık
Demirhan’da süpermarkette hırsızlık
Ani ölüm!
Ani ölüm!
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim