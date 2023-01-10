Biri teminata bağlandı diğeri cezaevine gönderildi

“Bina açma, Kasti hasar, Sirkat ve Sahtekarlıkla para temini” suçlarndan tutuklanan zanlı Hakan Esergül ve “Hırsızlık mal kabülü sahtekarlıkla para temini” suçlarından tutuklanan zanlı Hüseyin Gündüz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Bekiroğlu, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı 1 Hakan Esergül’ün “Bina açma, Kasti hasar, Sirkat ve Sahtekarlıkla para temini”, zanlı 2 Hüseyin Gündüz’ün ise "Hırsızlık mal kabülü sahtekarlıkla para temini" suçlarından methalder olduğunu belirtti.

Polis, 7 Ocak 2023 tarihinde bir polis ekibi tarafından yapılan devriye esnasında Zanlı-1 Hakan Esergül’ün tespit edilip, polisten kaçmak için yaklaşık 4 m yüksekten zemine atlayarak kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, aynı gün Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil Servisi’nde yapılan tedavisinde sol ayak bileğinde kırık meydana geldiği tespit edilmiş olup ortopedi servisinde müşahede altına alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturmada 4 Ocak 2023 tarihinde, Lefkoşa'da sakin zanlı 2 Hüseyin Gündüz’ün Demirhan'da, devlete ait olan ancak faal olmayan rehabilatisyon binası içerisinde zanlı 1 Hakan Esergül'ün sirkat etmiş olduğunu bildiği muftelif boyutlardaki bakır klima borularını Aralık 2022 yılında 2 kez 4 Ocak 2023 tarihinde de 4 bin 500 TL karşılığında Haspolat'da faaliyet gösteren bir işyerine, bakırların sahibinin kendisi olduğunu söyleyip satarak, Hırsızlık mal kabulu ve sahtekarlıkla para temini suçlarını işlediğini anlattı.

Polis, zanlı 2 Hüseyin Gündüz’ün 7 Ocak 2023 tarihinde derdest emri gereği tutuklandığını bildirdi. Polis, aynı gün zanlı 1 Hakan Esergül, Zanlı-2 Hüseyin Gündüz’ün gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis, zanlı 1 Hakan Esergül’ün, benzer suçlardan iki ayrı teminatı olduğunu belirtti. Polis, zanlı 1 Hakan Esergül’ün tutuklu, Zanlı-2 Hüseyin Gündüz’ün ise davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Nil Elodie Çeliker, zanlı 1’in 3 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, zanlı 2’nin ise davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 10 bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 100’er bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.