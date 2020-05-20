Birçok sektör bugün işbaşı yapıyor



Gece sokağa çıkma yasağının saatleri de bugün itibarıyla kısalacak. Buna göre, gece sokağa çıkma yasağı artık gece yarısı 00.00’de başlayacak, sabah 06.00’da bitecek.

Kademeli ve kapalı devre açılma sürecinde olan KKTC’de bugün itibarıyla plajlar, büfeler, restoran, kafe, pastaneler, barlar, köy kahveleri, internet kafeler açıldı. Kuaför, berber salonlarıve güzellik salonları da bugün itibarıyla hizmete girdi. Çocuk parkları ise Cumartesi günü açılacak.

Spor salonları da Ramazan Bayramı ertesine denk gelen 27 Mayıs Çarşamba günü açılacak

Toplu ibadet yasağı bayram namazının da kılınacağı Pazar günü kalkacak. Oteller, casinolar, bet ofisler ve dövme salonları 1 Haziran itibarıyla açılacak. Kültür- sanat etkinlikleri de 1 Haziran itibarıyla başlayacak. Kreşler de 1 Haziran itibarı ile hizmet vermeye başlayacak, bire bir özel eğitim dersleri pazartesi itibarıyla yapılmaya başlandı.



Şartlar iyi devam ederse, 1 Temmuz itibarıyla düğün salonları da açılabilecekKKTC’de ilk korona virüs vakası 10 Mart’ta Alman bir turistte saptanmıştı. Bakanlar Kurulu’nun 14 Mart itibarıyla yürürlüğe koyduğu tedbirler yaklaşık iki buçuk ayın sonunda kademeli olarak kaldırılıyor.Ülkede 4 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ikisi tatil için ülkeye gelen Alman turistlerdi. Ülkede son 32 gündür pozitif vakaya rastlanmadı.