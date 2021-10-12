Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor

Yeniboğaziçi, Tuzla ve Mutluyaka’da bazı bölgelere 09.00-11.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, elektrik kesintisinden Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, eski Tuzla köyü bölgesi ve Tuzla’nın doğusu etkilenecek.

Çatalköy Sanayi Bölgesi’ne 09.00-15.00 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan yapılan duyuruda, kesintinin, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacağı kaydedildi.

Karaağaç’a da 09:30 ile 15:30 arasında elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumundan verilen bilgiye göre, kesinti şebekede yapılacak çalışma nedeniyle olacak.

Güzelyurt bölgesinde de elektrik kesintisi yapılıyor...

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamaya göre alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budaması nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Cengiz Topel Sokak ve civarına elektrik verilemeyecek.