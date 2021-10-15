banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
Yine nisap sorunu!
Yarın yine deneyecekler!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
banner376

Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK bugün yapılacak elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

15 Ekim 2021 Cuma 09:10
Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor

İskele ve Gazimağusa’da bazı bölgelere yüksek gerilim elektrik şebekesindeki bakım onarım çalışmasından dolayı  09.00 – 16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

banner341
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, kesintiden etkilenecek bölgeler şunlar:

“İskele ve Longbeach Bölgesi, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk,Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesi, Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağılllar, Y. Boğaziçi Sanayi Sitesi, Y. Boğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları, Caesar Apartmanları, İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi Bölgesi”

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yeni atamalar
DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu’na yeni atamalar
“Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” yayımlandı
“Bir Varmış Bir Yokmuş 2- Müzikli Dünyam” yayımlandı
Bengihan, cezaevindeki koronavirüs vaka sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu
Bengihan, cezaevindeki koronavirüs vaka sayısının 50'ye yükseldiğini duyurdu
145 bin metrekarelik alandaki vakıf malları kira bedelsiz 30 yıllığına askere verildi
145 bin metrekarelik alandaki vakıf malları kira bedelsiz 30 yıllığına askere verildi
Tatar, Merkez Bankası'nı ziyaret etti
Tatar, Merkez Bankası'nı ziyaret etti
17 kişiye daha vatandaşlık!
17 kişiye daha vatandaşlık!
Hava durumu
Hava durumu
Biraz ciddiyet lütfen!
Biraz ciddiyet lütfen!
Aşı karşıtı öğretmen pozitif çıktı! iki sınıf eğitime kapatıldı...
Aşı karşıtı öğretmen pozitif çıktı! iki sınıf eğitime kapatıldı...
Saner: “Kakınmayı sağlayacak vizyona sahibim”
Saner: “Kakınmayı sağlayacak vizyona sahibim”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim