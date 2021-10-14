banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Yine maaş krizi!
Hükümetin istifasının ardından..
İşte yeni süreç
Evcilik oyunu bitti…
Evcilik oyunu bitti…
YDP MYK bugün toplanıyor
YDP erken seçim istiyor
banner376

Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor

KIB-TEK elektrik kesintileri hakkında bilgilendirdi..

14 Ekim 2021 Perşembe 08:30
Birçok bölgede elektrik kesintisi yapılıyor

 Orta gerilim elektrik şebekelerinden yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Girne’nin bazı bölgelerine 4 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 11.00-15.00 saatleri arasında Girne Mete Adanır Caddesi, Girne Tenis Kortları Bölgesi, Lemar Zeytinlik (Eski Astro) ve Kuriş Apartmanları Bölgesi, Kaşkar Court Bölgesi, Jasmine Court Hotel ve Civarı ile Mavi Kordon Apartmanları bölgelerinde kesinti olacak.

Yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Girne’nin bazı bölgelerinde bugün 12 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

banner341
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) açıklamasına göre, 08.00-20.00 saatleri arasında Teknecik Elektrik Santrali ile Elexus Otel arasındaki bölge, Tarsan Çiftliği ve civarı, Beşparmak köyü, Değirmenlik Taşocakları, Tesisler ve Su Motorları, Alevkayası, Yayla Tepe ve Levent Taşocakları’na elektrik verilemeyecek.

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle bugün Tatlısu köy içi ve su pompası bölgesine 6 saat elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) açıklamasına göre, kesinti 09.00-15.00 saatleri arasında olacak.

Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 12:00 saatleri arasında; Alayköy Çemberi ve Alayköy’ün giriş kısımlarına elektrik verilemeyecek.
Alayköy çemberi ve köyün giriş kısımlarında  bugün 2 saatlik elektrik kesintisi olacağı duyuruldu.

 

banner360
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKElektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Eser Öktem Piyano Resitali yer alacak
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Eser Öktem Piyano Resitali yer alacak
Facebook tanınmış kişileri korumak için taciz politikasını genişletiyor
Facebook tanınmış kişileri korumak için taciz politikasını genişletiyor
28 belediyede örgütlü 4 sendika Lefkoşa’da eylem yapıyor
28 belediyede örgütlü 4 sendika Lefkoşa’da eylem yapıyor
Eralp hoca isyan etti!
Eralp hoca isyan etti!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
Ay sonuna 2 hafta kala maaş krizi!
İçişleri Bakanlığı'na icra geldi!
İçişleri Bakanlığı'na icra geldi!
Hükümetin istifasının ardından..
Hükümetin istifasının ardından..
Sendikalar meclise yürüyecek
Sendikalar meclise yürüyecek
Hava durumu
Hava durumu
Evcilik oyunu bitti…
Evcilik oyunu bitti…

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim