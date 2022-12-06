banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birçok bölgede 6 ve 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak!
Birçok bölgede 6 ve 7...
Döviz Kurları (6 Aralık 2022)
Döviz Kurları (6 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (6 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (6 Aralık...
Bican: Serhatköy’ün su sorununu çözeceğiz, Bostancı’ya çocuk parkı yapacağız
Bican: Serhatköy’ün su sorununu çözeceğiz,...
Talimatı veren kim ?..
Talimatı veren kim ?..
banner404

Birçok bölgede 6 ve 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak!

Lefkoşa Yenişehir’de, Taşpınar'da ve İskele bölgesinde bugün elektrik kesintisi yapılacak

06 Aralık 2022 Salı 09:40
Birçok bölgede 6 ve 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacak!

Lefkoşa Yenişehir’de bugün 7 buçuk saat süreyle elektrik kesintisi yapılacak

 Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Lefkoşa Yenişehir bölgesinde 7 buçuk saatlik elektrik kesintisi olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Lefkoşa Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 08.30 ile yaklaşık 16.00 arasında; Yenişehir Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki Kutay Telekom ve Deniz Plaza arasındaki bölgede uygulanacak.

Taşpınar’da bugün 7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Ayrıca Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle  Taşpınar köyüne 7 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliği’nin açıklamasına göre, kesinti saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında olacak

İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek

Öte yandan Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında İskele şebekesine bağlı bazı bölgelere 6 saat süreyle elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK’ten yapılan yazılı açıklamaya göre kesintiden, Kurtuluş, Boğaz, Boğaztepe, Petroller, Topcuköy, Yarköy, Ardahan, Mandıralar, Ergazi, Turnalar, Kantara, Kaplıca, Mersinlik, Dokuzevler Bölgesi, İskele Sanayi, Cyprus Garden Bölgesi, BRT, İskele Mandıralar ve İskele’nin bir bölümü, Kalecik, Çayırova, Mehmetçik, Pamuklu, Tuzluca, Büyükkonuk, Yedikonuk, Sazlıköy, Zeybekköy, Kilitkaya, Safaköy bölgeleri etkilenecek.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları (6 Aralık 2022)
Döviz Kurları (6 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (6 Aralık 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (6 Aralık 2022)
Bican: Serhatköy’ün su sorununu çözeceğiz, Bostancı’ya çocuk parkı yapacağız
Bican: Serhatköy’ün su sorununu çözeceğiz, Bostancı’ya çocuk parkı yapacağız
Talimatı veren kim ?..
Talimatı veren kim ?..
6 milyoncuk gökten zembille mi indi !..
6 milyoncuk gökten zembille mi indi !..
Banka yönetimi neden sessiz ?..
Banka yönetimi neden sessiz ?..
UBP “Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek” sloganıyla belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını tanıttı
UBP “Güçlü Belediyeler Güçlü Gelecek” sloganıyla belediye başkanı ve meclis üyesi adaylarını tanıttı
Avrupa Engelli Bireyler günü kapsamında “İstihdam ve Erişilebilirlik” konulu panel yapıldı
Avrupa Engelli Bireyler günü kapsamında “İstihdam ve Erişilebilirlik” konulu panel yapıldı
LTB Bağımsız Başkan Adayı Eryaman, KTMMOB’yi ziyaret etti
LTB Bağımsız Başkan Adayı Eryaman, KTMMOB’yi ziyaret etti
Amcaoğlu: “Derdimiz koltuk değil”
Amcaoğlu: “Derdimiz koltuk değil”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim