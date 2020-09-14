banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1109
ALTIN
468.791
DOLAR
7.4771
STERLİN
9.6550
EURO
8.8716
Aşırı uçları yaşatan kim?
Aşırı uçları yaşatan kim?
Ne sinir, ne asap bıraktınız artık!
Ne sinir, ne asap bıraktınız...
Sistem neden tıkandı?
Sistem neden tıkandı?
Raydan çıkıyoruz...
Raydan çıkıyoruz...
banner364

Bir Haftada 40 Trafik Kazası Meydana Geldi

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : Polis, bir haftada 40 adet trafik kazasının meydana geldiğini kaydetti.

14 Eylül 2020 Pazartesi 12:32
Bir Haftada 40 Trafik Kazası Meydana Geldi
banner337
banner351

Lefkoşa, 14 Eylül 20 : Polis, bir haftada 40 adet trafik kazasının meydana geldiğini kaydetti.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 7-13 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 40 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, kazalardan 11’inin yaralanma 29’unun da hasarla sonuçlandığı, yaralanma ile neticelenen kazalarda ise 14 kişinin yaralandığı kaydedildi.             

banner341
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 10’u süratli araç kullanmak, 13’ü dikkatsiz sürüş yapmak, 7’si kavşakta durmamak, 4’ü yakın takip ve 6’sı  diğer etkenlerden olduğu belirtildi.

Kazalarda toplam hasar miktarının 540 Bin 700 olduğu ifade edildi.

Kazaların dağılımı şöyle: 

“Lefkoşa: 16; Gazimağusa:11, Girne    :6, Güzelyurt:    6; İskele:1.”                                                        
Öteyandan, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5852 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 555 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildiği kaydedildi.

Suçların dağılımı şöyle: 
    
“Sürat 113, Tehlikeli Sürüş 14 , Dikkatsiz Sürüş 22, Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak 38, S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak 14, Alkollü Araç Kullanmak 9, Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak 173, Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak 24, Trafik Işıklarına Uymamak 5, Muayenesiz Araç Kullanmak 14, Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak 24, "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak 2, "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak 4 , Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak 2, Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak 5 ve 92 diğer trafik suçlarından rapor edildi.”
(HUR/ŞEB)                                                                
                                                                
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Geçitköy Barajı Ve Pompa Tesislerinden, Bakım Nedeniyle, 2 Gün Su Verilemeyecek
Geçitköy Barajı Ve Pompa Tesislerinden, Bakım Nedeniyle, 2 Gün Su Verilemeyecek
Kalkan’ın Ölüm Nedeni Kalp Krizi
Kalkan’ın Ölüm Nedeni Kalp Krizi
Polisiye Olaylar…
Polisiye Olaylar…
Eczanelerin Yeni Çalışma Saatleri Belli Oldu
Eczanelerin Yeni Çalışma Saatleri Belli Oldu
Çavuşoğlu: Türkiye asla geri adım atmaz!
Çavuşoğlu: Türkiye asla geri adım atmaz!
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Denktaş: “Vatandaş, hastalığa kapılmaktan değil karantina şartlarından korkuyor”
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
Yeniboğaziçi Belediyesi’nden Salamis Kamping Tesisi İle İlgili Duyuru
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti
İnsan Hakları Derneği Pompeo’yu Protesto Etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim