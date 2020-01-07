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“bir El Uzat 2” Konserinden Saraçoğlu Vakfı’na 98 Bin 830 Tl’lik Bağış

Lefkoşa, 7 Ocak 20 (.): Lefkoşa’da Göçmenköy Parkı’nda geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve ülkenin birçok sevilen sanatçısının sahne aldığı “Bir El Uzat 2” konserinden elden edilen gelir, ilk konserde olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

“bir El Uzat 2” Konserinden Saraçoğlu Vakfı’na 98 Bin 830 Tl’lik Bağış

Lefkoşa, 7 Ocak 20 (.): Lefkoşa’da Göçmenköy Parkı’nda geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve ülkenin birçok sevilen sanatçısının sahne aldığı “Bir El Uzat 2” konserinden elden edilen gelir, ilk konserde olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

07 Ocak 2020 Salı 14:50
“bir El Uzat 2” Konserinden Saraçoğlu Vakfı’na 98 Bin 830 Tl’lik Bağış

Lefkoşa, 7 Ocak 20 (.): Lefkoşa’da Göçmenköy Parkı’nda geçtiğimiz aylarda düzenlenen ve ülkenin birçok sevilen sanatçısının sahne aldığı “Bir El Uzat 2” konserinden elden edilen gelir, ilk konserde olduğu gibi Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na bağışlandı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, 20 gönüllü vakfı ziyaret ederek, kanser sürecindeki çocukları düşünerek ikinci kez organize ettikleri ve birçok değerli sanatçının, kurum ve kuruluşun gönüllü olarak destek verdiği “Bir El Uzat 2” yardım konserinden elde edilen 98 bin 830 TL’yi Kemal Saraçoğlu Vakfı’na teslim etti.

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Konserde Gizem Akbil ft. Caravan Blue, Eril Cambaz, Sinan Güzen, Zeki Karahanoğlu, Gece Vardiyası, Hüseyin Karavezirler ve Dance Base Art Studio’nun profesyonel dansçıları tamamen gönüllü olarak sahne almıştı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunu üstlendiği, Lefkoşa Türk Belediyesi, Gıda Şti. Ltd. , Mado, Sharaf Electronics, Nicosia Finans, Decomar, Cabacaba, Cafe No 8, Necipoğlu Ltd., Intergaz, Cypex Company Ltd., Kösezade Turizm, Hieroglyph Creative, Bellapais Gardens, Atakom, Yıltan Zabit Security, Salamis Bay Conti, Göçmenköy Spor Kulübü ve Dört Renk Matbaacılık konserin organize edilebilmesi için katkı sağlamıştı.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatörü Övgü İnce, Bir El Uzat konser gönüllülerinin vakfı ziyaretinde yaptığı açıklamada, faaliyetlerini bağışlarla sürdüren Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına bu tarz anlamlı etkinliklerin önemine işaret etti. İnce, Bir El Uzat konseptiyle ikinci kez yola çıkılan bu organizasyonda emeği geçen gönüllülere, destek veren tüm sanatçılara, katkıda bulunan sponsorlara ve herkese teşekkür etti.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI 

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