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Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ikinci sezonunda gecikme yaşanacak

TRT1'de ekranlara gelen tartışmalı dizi Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ikinci sezonunda gecikme yaşanacağı belirtildi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 14:29
Bir Zamanlar Kıbrıs’ın ikinci sezonunda gecikme yaşanacak

Dizi ekibinin Ağustos ayının sonunda bir araya gelmesi ve çekimlerin Kuzey Kıbrıs’ta devam etmesi planlanıyordu. Fakat Kıbrıs'ın şu dönemde çok sıcak olmasının ekipleri kaygılandırıldığı ifade edildi. Dizinin bir ara Ayvalık’ta çekilmesi gündeme gelse de bu karardan hemen vazgeçildiği belirtildi.

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Televizyon Gazetesi'nin haberine göre; 27 Ağustos’ta dizi ekibi bir araya gelecek ve ikinci sezon çekimleri başlayacaktı. Fakat söz konusu karar değiştirildi.

Dizi ekibi yüksek sıcaklar sebebi ile planlanandan daha geç buluşacak. Haliyle ikinci sezonun da ekrana gelmesi gecikecek.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yayınlanmasının Ekim ayını bulabileceği de belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs
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