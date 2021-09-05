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“Bir Zamanlar Kıbrıs” ekibi KKTC’ye geldi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) sponsorluğunda, çekimleri KKTC’nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizi oyuncuları ve ekibi, ikinci  sezon çekimlerini gerçekleştirmek için KKTC’ye geldi.

05 Eylül 2021 Pazar 14:00
“Bir Zamanlar Kıbrıs” ekibi KKTC’ye geldi

GAÜ’den yapılan açıklamada, Ercan Havalimanı’nda açıklama yapan “Bereli” karakterine hayat veren Serkan Çayoğlu, “O yıllarda yaşanan acı olayların çekilmesi gereken yer KKTC’den başka bir yer değildir, o nedenle 2. sezon çekimleri için geri döndük.” dedi.

Çayoğlu, “Hikayeler gerçek olduğu için, gerçek duygular ve sorumluluk hissiyatı çok baskın oluyor. O dönemi gerçekte yaşayan insanlar ara ara setimizde bulunuyor ve onlarla tanışmak duygularımızı çok daha başka boyutlara taşıyor. Bizler sorumluluğumuzun farkındayız elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz, gerisi seyircinin takdiridir” şeklinde konuştu.

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İlk sezonu TRT1 ekranlarında yayınlanan 1963-1974 yılları arasındaki Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı sıkıntıların ekrana getirildiği “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin ikinci sezonu için geri sayım başladı.

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Son Güncelleme: 05.09.2021 14:37
Anahtar Kelimeler:
Bir Zamanlar Kıbrıs
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