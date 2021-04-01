“Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisinin galası yapıldı

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR VE TC CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY DA GAZİMAĞUSA’DAKİ GALA GECESİNE KATILDI

TATAR: “DİZİ KIBRIS TÜRK HALKININ SESİNİN DÜNYAYA DUYURULMASINDA FEVKALADE ÖNEMLİ”

OKTAY: “KIBRISLI TÜRKLERİN NASIL ÖLÜMLERDEN, ZULÜMLERDEN GEÇEREK BUGÜNLERE GELDİKLERİ DİZİDE GÖRÜLECEK. BUGÜN BAMBAŞKA GÜÇLÜ BİR KIBRIS’I GELECEĞE TAŞIMAK İSTİYORUZ. BU GEÇMİŞTEN GELECEĞE BİR KÖPRÜ OLACAK”

Kıbrıs Türk halkının var oluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) yapımı “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin ilk bölümü bu akşam Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen galayla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Kıbrıslı Türklerin var oluş mücadelesini anlatan dizinin galasına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay birlikte gelerek katıldı.

Başbakan Ersan Saner ve bakanlar da “Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin gala etkinliğine katıldı.

Koronavirüse karşı önlemlerin de alındığı 900 kişilik salona, 250 kişi alındı.

Gala gecesinde dizide rol alan sanatçılar da hazır bulundu.

TATAR

Dizinin gösterileceği salona girmeden önce basına konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dizinin Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurulmasında fevkalade önemli olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Tatar, dizinin vereceği mesaja işaret ederek Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta var oluş mücadelesinde fedakarlıkları ve özverilerinin anlatılacağını kaydetti.

Bugün 1 Nisan EOKA’nın kuruluş yıl dönümü olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türkleri yok etmek için yapılan saldırılara, soykırıma ve zulme direndiklerini, Türkiye’nin desteğiyle var olduklarını ve var olacaklarını vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının hak ettiği egemenliğini, bağımsızlığını ve KKTC’yi yaşatacağını da ifade etti.

OKTAY

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, TRT’yi ve dizinin yapımında emeği geçenleri kutlayarak “Muhteşem bir dizi izleyeceğimizi biliyorum, seti de ziyaret etmiştik” dedi.

Oktay, dizinin özellikle çocuklara ve gençlere Kıbrıs’ın nereden nereye geldiğini, hele hele bugün geleceğe dönük 5+BM görüşmeleri döneminde ne ifade ettiğini anımsatması açısından çok önemli olduğunu kaydederek gençlerin ve çocukların EOKA, Enosis ve Akritas Planı’nın ne olduğunu bir kez daha görüp anlayacağını söyledi.

Fuat Oktay, Kıbrıslı Türklerin nasıl ölümlerden, zulümlerden geçerek bugünlere geldiklerinin de dizide görüleceğini kaydederek “Bugün bambaşka güçlü bir Kıbrıs’ı geleceğe taşımak istiyoruz. Bu geçmişten geleceğe bir köprü olacaktır” diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, emeği geçenleri yürekten tebrik ettiğini ifade ederek “Diğer diziler gibi yayımlanacağı günü tüm Türk milletinin sabırsızlıkla bekleyeceğini düşünüyorum. Muhteşem bir dizi geliyor. Tüm izleyicilere de ifade etmiş olalım” ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS

Dizinin ilk bölümünde, 1963'te tarihe "Kanlı Noel Gecesi" olarak geçen saldırı anlatılıyor.

1963 ile 1974 yılları arasında Ada'da yaşanan olayları 26 bölümde ekrana taşıyacak dizinin yapımını TMC Film, yapımcılığını Erol Avcı üstlendi. Dizinin senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran kaleme alırken yönetmenliğini Hakan İnan yaptı. Oyuncu kadrosunda ise Ahmet Kural, Pelin Karahan, Serkan Çayoğlu, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu gibi isimler yer alıyor.

YİTİRİLEN HAYATLAR, PARAMPARÇA OLAN AŞKLAR VE VAROLUŞ MÜCADELESİ

TRT’nin internet sitesinde yer alan habere göre dizinin konusu şöyle:

“1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.”