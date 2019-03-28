Bir tarih son yolculuğuna uğurlanıyor

BİR TARİH SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Ergün YAHAT

Adı Mormenekşe spor külübü ile özdeşleşen ve Mormenekşe aşkı ile büyüyen yıllarca yönetim kurullarında görev yapan ve geçtiğimiz gün vefat eden İsmail Menevili bugün Mormenekşe spor kulübü yönetim kurulunun külüp lokalinde düzenkediği cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanıyor. Mormenekşe bayrağına sarılı tabutu lokal önüne getirilerek burda yönetim kurulu üyelerinin katkıları ve anıları ile göz yaşları arasında yaptığı konuşmaların ardından son yolculuğuna uğurlandı çok sayıda seveni külup lokalinde yapılan cenaze törenine katılırken cenazesi futbolcuların omuzlarında son yolculuğuna uğurlandı.