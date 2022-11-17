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Bir peşkeş daha!
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Bir peşkeş daha!

17 Kasım 2022 Perşembe 11:18
Bir peşkeş daha!

UBP-DP-YDP Hükümetinin seçim yasaklarından bir gün önceki peşkeşlerinden birisi daha ortaya çıktı. 
Vakıflara ait Arabahmet Bölgesinin en değerli mülklerinden olan tarihi konak aylık sadece 100-TL bedelle 30 yıllığına KKTC'de hiçbir faaliyeti olmayan bir üniversiteye peşkeş çekildi. 
5 STERLİN BİLE DEĞİL 
Aylık kiraların Binlerce sterlin olduğu tarihi Arabahmet bölgesindeki konaklardan birisini 5 sterlinin 110 TL'den fazla olduğu bir dönemde 10 yıl süreyle 5 sterlinden bile az olarak 100.-TL aylık , ikinci 10 yılda 500.-TL ayda sonraki 10 yılda ise yani 2050 yılında 1000.-TL ayda kirayla kiralanması vatandaşları isyan ettirdi. 
PEŞKEŞ - İSTİHDAM - İHALE HÜKÜMETİ 
UBP-DP-YDP Hükümeti kurulduğu günden beridir ihale yolsuzlukları,  peşkeş ve usulsüz istihdamlarla gündeme geliyor. Seçim yasakları girmezden bir gün önce sayfalarca resmi gazeteye malzeme olacak kararlar alan üçlü hükümetin Vakıflara ait Konağı peşkeşi artık bu kadarı da olmaz dedirtti.

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