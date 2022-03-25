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Bir öğretmenin aylık yakıt masrafı 3 bin 300 TL!
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Bir öğretmenin aylık yakıt masrafı 3 bin 300 TL!

KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, mesleğe yeni başlayan ve ikametgahı ile görev yaptığı okul arasındaki mesafe çok fazla olan bir öğretmenin aylık yakıt masrafının 3 bin 300 TL olduğunu belirtti.

25 Mart 2022 Cuma 09:09
Bir öğretmenin aylık yakıt masrafı 3 bin 300 TL!

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Mali Sekreteri Mehmet Güneyli, sosyal medya hesabı üzerinden bir istatistik paylaştı.

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Güneyli, KTOEÖS’ün yaptığı bir çalışmaya işaret ederek, “Mesleğe yeni başlayan ve ikametgâhı ile görev yaptığı okulu arasındaki mesafe çok fazla olan genel orta öğretime bağlı 300’den fazla öğretmenimizin günde ortalama 110 km yol kat ederek okullarına ulaştığını tespit etmiştir” dedi.

“Her gün devam eden bu yolculuk ortalama 8 litre benzin tüketimine yol açmakta, günde 150 TL’lik yakıt tüketildiği anlamına gelmektedir” diyen Güneyli, ayda ortalama 22 gün okula giden bir öğretmenin sadece okula gidiş gelişleri için aylık 2 bin 300 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Güneyli, “Ekonomi sınıfı bir aracın sadece yakıt masrafı aylık 3 bin 300 TL olup aracın diğer giderleri ile birlikte bir öğretmene aylık toplamda 4 bin TL’lik bir harcama kalemi oluşturulmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
KTOEÖS Mali Sekreteri Mehmet Güneyli
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