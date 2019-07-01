Bir kişi daha hayallerine kavuştu!

Devlet Piyangosu’nun 28 Haziran 2019 tarihli çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.

Birimden yapılan açıklamada, 28 Haziran 2019 gecesi gerçekleştirilen Devlet Piyangosu çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Lefkoşa Şubesi Müdürü Dilek Yusufoğlu’nun teslim aldığı bildirildi.

Devlet Piyangosu’nun sıradaki çekilişinin 8 Temmuz’da olduğunu hatırlatan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, devlet piyangosunun nüfusa oranla çıkma olasılığı en yüksek piyango olduğunu hatırlatarak herkese bilet alması konusunda çağrı yaptı.