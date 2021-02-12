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Bir ithal üründe ve iki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu

12 Şubat 2021 Cuma 19:00
Bir ithal üründe ve iki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu
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TARIM DAİRESİ GIDA DENETİM SONUÇLARI…

Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Bu haftaki denetimlerde ithal ürünlerden birinde ve yerli ürünlerden ikisinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Daireden yapılan açıklamada, 5-11 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde ithal ürünlerden 17 numuneden 16 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedildi.

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SVS Tic. Ltd. ait cennet meyvesinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün firmanın isteği üzerine imha edildiği belirtilen açıklamada, yerli ürünlerden 18 numuneden 15 numunenin temiz, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu ifade edildi.

Açıklama şöyle:

“Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Aydınköy’de sakin Feramiz Pişkin’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün  hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.”

  12 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

Helvasan Tic.

İthal

Susam

Temiz

Küçükuncular Ltd.

İthal

Susam

Temiz

M. Hacı Ali Ltd.

İthal

Ayçiçek Küsbesi

Temiz

TÜK

İthal

Arpa yemlik

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Cennet Meyvesi

Limit Üstü

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

Şetar Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk.

Temiz

Holly Grains Ltd.

İthal

Mısır

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut Deveci

Temiz

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut S.M

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Marul

Temiz

Durmuş Serhoş

Sınırüstü

Marul

Temiz

Durmuş Serhoş

Sınırüstü

Kereviz

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Sarı Çarli Biber

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Domates

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Yeşil Çarli Biber

Temiz

Hüseyin Çalıcıoğlu

Kuzucuk

Kapya Biber

Temiz

Ali Kandullu

Aydınköy

Patlıcan

Temiz

Feramiz Pişkin

Aydınköy

Patlıcan

Limit Üstü

Hikmet Topaloğlu

Aydınköy

Domates

Temiz

Ruhale Selvi

Yedidalga

Domates

Limit Üstü

Hüseyin Muti

Alsancak

Domates

Temiz

Caner Safel

Alsancak

Patlıcan

Temiz

Mustafa Muti

Alsancak

Domates

Temiz

Hüseyin Muti

Alsancak

Kapya Biber

Temiz

Ayşe Söz

Mağusa

Domates

Temiz

Cumali Ağar

Mağusa

Domates

Temiz

Hamiyet Doğan

Mağusa

Kapya Biber

Limit Üstü
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Son Güncelleme: 12.02.2021 20:16
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