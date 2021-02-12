Bir ithal üründe ve iki yerli üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü bulundu

TARIM DAİRESİ GIDA DENETİM SONUÇLARI…
Tarım Dairesi, ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Bu haftaki denetimlerde ithal ürünlerden birinde ve yerli ürünlerden ikisinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.
Daireden yapılan açıklamada, 5-11 Şubat tarihleri arasında yapılan denetimlerde ithal ürünlerden 17 numuneden 16 numunenin temiz olduğu, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürün bulunduğu kaydedildi.
Açıklama şöyle:
“Yedidalga sakinlerinden Ruhale Selvi’ye ait domateste limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Aydınköy’de sakin Feramiz Pişkin’e ait patlıcanda limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Mağusa sakinlerinden Hamiyet Doğan’a ait kapya biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.”
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12 Şubat 2021 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
Helvasan Tic.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
Küçükuncular Ltd.
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
M. Hacı Ali Ltd.
|
İthal
|
Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
TÜK
|
İthal
|
Arpa yemlik
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Cennet Meyvesi
|
Limit Üstü
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Şetar Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
Şetar Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk.
|
Temiz
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Mısır
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut Deveci
|
Temiz
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.M
|
Temiz
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Marul
|
Temiz
|
Durmuş Serhoş
|
Sınırüstü
|
Marul
|
Temiz
|
Durmuş Serhoş
|
Sınırüstü
|
Kereviz
|
Temiz
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Sarı Çarli Biber
|
Temiz
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Domates
|
Temiz
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Yeşil Çarli Biber
|
Temiz
|
Hüseyin Çalıcıoğlu
|
Kuzucuk
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
Ali Kandullu
|
Aydınköy
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Feramiz Pişkin
|
Aydınköy
|
Patlıcan
|
Limit Üstü
|
Hikmet Topaloğlu
|
Aydınköy
|
Domates
|
Temiz
|
Ruhale Selvi
|
Yedidalga
|
Domates
|
Limit Üstü
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Domates
|
Temiz
|
Caner Safel
|
Alsancak
|
Patlıcan
|
Temiz
|
Mustafa Muti
|
Alsancak
|
Domates
|
Temiz
|
Hüseyin Muti
|
Alsancak
|
Kapya Biber
|
Temiz
|
Ayşe Söz
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Cumali Ağar
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
Hamiyet Doğan
|
Mağusa
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü