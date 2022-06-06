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Bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

06 Haziran 2022 Pazartesi 16:14
Bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 54 trafik kazasısında 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, trafik kazası sebepleri, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak yer aldı.

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30 Mayıs – 5 Haziran tarihleri arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucunda ise, toplam 8 bin 611 araç sürücüsü kontrol edildi, suç işlediği tespit edilen 898 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (199), Tehlikeli Sürüş (9), Dikkatsiz Sürüş (18), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (53), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (13), Alkollü Araç Kullanmak (24), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak (190), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (84), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (93), Trafik Işıklarına Uymamak (3), Muayenesiz Araç Kullanmak (15), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (29), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (8), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (3), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak (1), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (15), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 140 diğer trafik suçları.”

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