Bir Haftada 76 Kaza, 20 Yaralı... Zarar 2 Milyon 280 Bin TL

Kaza sebeplerinde ilk sırayı süratli araç kullanmak aldı. Buna göre, kazalardan 23’ü süratli, 17’si dikkatsiz, 14’ü kavşakta durmama, 9’u yakın, 13’ü diğer sebeplerle meydana geldi. Kazaların ilçelere göre dağılımında Lefkoşa 31 kazayla ilk sırada yer aldı. Gazimağusa’da 24, Girne’de 14, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 3 kaza oldu. -8 bin 651 araç sürücüsünden 967'si rapor edildi

Öte yandan polis, trafikte 8 bin 651 araç sürücüyü kontrol ederek, suç işlediğini tespit ettiği 967 sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlattı. Sürücülerden 118’i sürat, 21’i tehlikeli, 41’i dikkatsiz, 155’i seyrüsefer ruhsatsız, 8’i sürüş ehliyetsiz, 31’i alkollü, 170’i seyir halinde cep telefonuyla konuşma, 67’si emniyet kemersiz araç kullanmaktan rapor edildi. 85 sürücünü trafik levha ve işaretlerine, 4 sürücünün trafik ışıklarına uymadığı tespit edilirken, sürücülerden 42'si muayenesiz, 57’si sigortasız veya kapsamı dışında, 12’si A, 1’i B izinsiz, 2’si tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımaktan, 10’u koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmaktan, 143 sürücü de diğer suçlar nedeniyle ceza aldı.