banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Eroğlu’nun tedavisi sürüyor
Eroğlu’nun tedavisi sürüyor
Bu sapığa dikkat!
Bu sapığa dikkat!
Merkez Bankası nereye koşuyor !!!
Merkez Bankası nereye koşuyor !!!
banner404

Bir Haftada 68 Trafik Kazası…1 Ölü 22 Yaralı 

04 Temmuz 2022 Pazartesi 13:30
Bir Haftada 68 Trafik Kazası…1 Ölü 22 Yaralı 

KKTC’de bir haftada meydana gelen toplam 68 trafik kazasında bir kişi öldü, 22 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 27 Haziran-3 Temmuz tarihlerini kapsayan süre içerisinde kazaların 20’si süratli araç kullanmak , 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 10’u kavşakta durmamak, 10’u yakın takip ve 12’si diğer etkenlerden meydana geldi.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,941,350 TL olurken kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle;

Lefkoşa : 19, Gazimağusa 24, Girne 21, Güzelyurt 2, İskele 2.

banner341
-9 bin 240 araç denetlendi, bin 265 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Öte yandan aynı tarihlerde polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, 9 bin 240 araç denetlenerek, suç işlediği tespit edilen bin 264 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Suçların dağılımı şöyle:

“Sürat ( 189 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 30 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 132 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 27 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 220 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 153 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 137), Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 38 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 59 ), 'A' Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 17 ), 'B' Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 6 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 1 ) ve 227 diğer trafik suçlar.”

banner360
Son Güncelleme: 04.07.2022 17:00
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Hava sıcaklığı yüksek devam edecek
Kemal Saraçoğlu Vakfı Kurban Bağışı Kabul Edecek
Kemal Saraçoğlu Vakfı Kurban Bağışı Kabul Edecek
Son Bir Haftada Ülkede Toplam 16 Yangın Meydana Geldi, 77 Bin TL'lik Zarar Oluştu
Son Bir Haftada Ülkede Toplam 16 Yangın Meydana Geldi, 77 Bin TL'lik Zarar Oluştu
Direl: “Mevcut santrallerde Fuel-oil sıkıntısı yaşanıyor”
Direl: “Mevcut santrallerde Fuel-oil sıkıntısı yaşanıyor”
44. Güzelyurt Portakal Festivali Sona Erdi
44. Güzelyurt Portakal Festivali Sona Erdi
Kargo ücreti olarak aldığı parayı çaldı
Kargo ücreti olarak aldığı parayı çaldı
PGM, Her Türlü Ateş Yakmanın Yasak Olduğunu Hatırlattı
PGM, Her Türlü Ateş Yakmanın Yasak Olduğunu Hatırlattı
Dikkat! Elektrik kesintisi
Dikkat! Elektrik kesintisi
Döviz kurları
Döviz kurları
Bu sapığa dikkat!
Bu sapığa dikkat!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim