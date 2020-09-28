Bir haftada 58 kaza, 33 yaralı

KKTC’de son 1 haftalık süre içerisinde 58 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 33 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 21 - 27 Eylül tarihlerini kapsayan süre içerisinde KKTC'de toplam 58 trafik kazası meydana geldi. 33 kişinin yaralandığı kazalar, süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenlerden meydana geldi. Kazalarda toplam hasar miktarı 637 bin 150 TL oldu.

Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa 22, Gazimağusa 17, Girne 15, Güzelyurt 2, İskele 2.”

649 SÜRÜCÜ RAPOR EDİLDİ

Öte yandan polis tarafından ülke genelinde aynı dönem içerisinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 294 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 649 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

CEP TELEFONUYLA KONUŞMAK VE SÜRAT EN YAYGIN İŞLENEN SUÇLAR

Suçların dağılımı şöyle:

“Seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak (168), sürat (155), tehlikeli sürüş (2), dikkatsiz sürüş (19), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (50), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (20), alkollü araç kullanmak (17) trafik levha ve işaretlerine uymamak (52), trafik ışıklarına uymamak (1), muayenesiz araç kullanmak (14), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (27), "A" yol kullanma izinsiz araç kullanmak (1), "B" özel işletme izinsiz araç kullanmak (3), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (4) ve 115 diğer trafik suçları.”