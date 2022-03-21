banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İş kazası: 1 ağır yaralı
1 kişi ağır yaralandı
Tatar: “Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biridir”
“Gelişen bir Maraş, değerine değer...
Cumhuriyet Meclisi toplandı
Cumhuriyet Meclisi toplandı
Yarın ve Çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Yarın ve Çarşamba günü kar...
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
İnterpol arıyor biz kucaklıyoruz!
banner405
Flaş Haber
Hava sıcaklığı düşüyor
Kapat

Bir haftada 56 trafik kazası

Polis Müdürlüğü 14-20 Mart arasında, 14 kişinin yaralandığı 56 trafik kazası meydana geldiğini belirtti.

21 Mart 2022 Pazartesi 15:00
Bir haftada 56 trafik kazası

Polis Müdürlüğünden verilen bilgiye göre,  56 trafik kazasının 17’si süratli araç kullanmak, 12’si dikkatsiz sürüş yapmak, 9’u kavşakta durmamak, 11’i yakın takip, 7’si de diğer etkenlerden kaynakladı.

Kazaların 22’si Lefkoşa, 9’u Gazimağusa, 18’i Girne, 4’ü Güzelyurt, 3’ü de İskele’de meydana geldi.

banner341
Söz konusu dönem içerisinde yapılan trafik kontrollerinde, 6 bin 884 araç sürücüsü kontrol edildi, 986 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.

EN ÇOK TRAFİK SUÇU SÜRATTEN

Suçların dağılımı şöyle:
Sürat ( 256 ) , Tehlikeli Sürüş ( 5 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (99), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 22 ), Seyir Halinde iken Cep
Telofonu ile Konuşmak ( 129 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 57 ), Trafik Levha ve
İşaretlerine Uymamak ( 118 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 33 ),
Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 52 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak
( 7 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet
Kullanmak ( 2 ) ve 158 diğer trafik suçları.

banner360
Son Güncelleme: 21.03.2022 15:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genç yaşta ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Genç yaşta ölümü tüm sevenlerini yasa boğdu
Bafra’da bir otelde ani ölüm
Bafra’da bir otelde ani ölüm
Elektrik kesintisi…
Elektrik kesintisi…
Erhürman: “Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz“
Erhürman: “Belediyeler reformu deyip de toplu iş sözleşmesini berhava edemezsiniz“
Mecliste gündem belediyelerin birleştirilmesi
Mecliste gündem belediyelerin birleştirilmesi
Hava sıcaklığı düşüyor
Hava sıcaklığı düşüyor
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu
KKTC’de geçen hafta 15 yangın çıktı
KKTC’de geçen hafta 15 yangın çıktı
Tatar: “Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biridir”
Tatar: “Maraş, KKTC’nin en değerli bölgelerinden biridir”
Ormancılık faaliyetleriyle ilgili panel düzenlendi
Ormancılık faaliyetleriyle ilgili panel düzenlendi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim