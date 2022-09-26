Bir haftada 17 yangın

İtfaiyenin, bir haftada 17 yangına, 22 hususi servis olayına müdahale ettiği bildiridi. Yangınlarda oluşan maddi hasar 32 bin 400 TL olarak açıklandı.



Verilen bilgiye göre, 19-25 Eylül tarihlerini kapsayan rapora göre, ülkede çıkan yangınlara, söndürülmeden atılan sigara izmaritlerinin, elektrik kaynaklı kısa devrelerin, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasının, temizlik maksadıyla yapılan yakmaların, aracın motor bölümündeki birikmiş yağların sıcak aksamlara temas etmesinin ve saman makinesinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturmasının neden olduğu belirtildi.



-Kedi ve köpekler kurtarıldı, yola dökülen ya, mazot, beton ve çakıllar temizlendi



Hususi servis olayları, kuyuya düşen, aracın motor bölümünde mahsur kalan, otomatik döner kapıya sıkışan, terasta mahsur kalan, sulama havuzuna düşen kedi ve köpeklerin kurtarılması, yola dökülen yağ, mazot, beton ve çakılların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması, trafik kazası ve çeşitli etkinliklerde yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak açıklandı.