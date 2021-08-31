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Bir haftada 10 yangın meydana geldi

31 Ağustos 2021 Salı 16:00
Bir haftada 10 yangın meydana geldi

YANGINLARIN MUHTEMEL SEBEPLERİ YOL KENARLARINA VE ARAZİLER İÇERİSİNE SÖNDÜRMEDEN ATILAN SİGARA İZMARİTLERİ, İHMAL VE DİKKATSİZLİK…
İtfaiye Müdürlüğü 23 – 30 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 10 adet yangın meydana geldiğini; bu yangınların sonucunda 46 bin 530 TL’lik maddi hasar olduğunu açıkladı.
İtfaiye Müdürlüğü yazılı açıklamasında, belirtilen süre içerisinde meydana gelen yangınların muhtemel sebeplerinin  yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, oluşan kısa devreler ve diğer sebepler olduğunu  belirtti.
Yangınların 5’inin Lefkoşa, 3’ünün Gazimağusa’da çıktığı kaydedilen açıklamada, Girne, Güzelyurt ve İskele2de de 1’er yangın olduğu belirtildi.

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Meydana gelen yangınların  sebepleri şöyle: 
“Sigara İzmariti    2, Kısa Devre 2, İhmal ve Dikkatsizlik 2, Temizlik Maksatlı  1, Tespit Edilemeyen    3”
23-30 Ağustos tarihleri arasında meydana gelen yangın çeşitleri ise şunlar: 
“Depo    1, Anız    3, Kuru Ot ve Çöp 4, Motorlu Araç 1, Elektrik 1”.
 

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Son Güncelleme: 31.08.2021 16:38
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