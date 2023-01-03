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Bir günde üç trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı, ülkede dün üç trafik kazası yaşandığını bildirirken, 5 kişinin de yaralandığını açıkladı.

03 Ocak 2023 Salı 13:54
Bir günde üç trafik kazası, 5 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığı (PGM), ülkede dün Lefkoşa’da, Gazimağusa’da ve Girne'de trafik kazası yaşandığını açıkladı.

İskele - Lefkoşa ana yolu üzerinde saat 15.30 sıralarında Gönendere köy kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kazada, 60 yaşındaki Kazım Özer, yönetimindeki SP 501 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametinden İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Gönendere kavşağını geçtikten sonra dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak takla attı. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan Özer ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 54 yaşındaki Emine Özer kaldırıldıkları Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından, aynı gün taburcu olduğu belirtildi.

GAZİMAĞUSA’DA ARAÇ YAYAYA ÇARPTI

Gazimağusa’da Ticaret Lisesi önünde ise dün 16.00 sıralarında araç yayaya çarptı. Polisin açıklamasına göre, Gazimağusa’da Cengizhan Sokak boyunca doğu istikametine doğru yönetimindeki LH 203 plakalı araçla dikkatsizce seyreden 18 yaşındaki İrem Yılmaz, Ticaret Lisesi önlerine geldiğinde yolun solunda yaya olarak bekleyen 17 yaşındaki Selin Karabulut’a çarptı. Kaza sonucu yaralanan Selin Karabulut, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görmüş olduğu ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

GİRNE'DE KAZA

Girne -Alsancak Çevre yolunda da dün 22.00 sıralarında bir kaza yaşandı. Kazada, Girne -Alsancak Çevre yolunun 0-1 kilometreleri arasında, 20 yaşındaki Chloe Koy Yandolı yönetimindeki ZLN 433 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce Eziç trafik ışıklarında tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam etti ve o esnada İzci Sokak üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için hareket eden 60 yaşındaki Mehmet Alkan yönetimindeki PL 346 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden ZLN 433 plakalı araç trafik lambası ve aydınlatma direğine çarpıp durdu. Kaza sonucu yaralanan ZLN 433 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Danıel Shımbı Bondo ve 19 yaşındaki Kıtoko Crıstıne Emısact kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde görmüş oldukları ilk yardım tedavisinin ardından taburcu olduğu açıklandı.

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