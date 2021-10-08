Bir grev uyarısı da Kamu-İş'ten!

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle ayda 320 saat çalışmak zorunda kalan annelerin yorgunluktan tükenmek üzere olduğunu, Erkek Evi’nde görevli annelerin ise sorunlarla boğuştuğunu” söyledi.

Hükümeti, yaşanan sorunlara kayıtsız kalmakla eleştiren Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bu çocuklara kim sahip çıkacak” diye sordu.

50’nin üzerinde çocuğun kaldığı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle 48 saat eve gitmeden çalışmak zorunda olan anneler olduğunu; Ortaköy’deki Erkek Evi’nde ise ergen çocuklarla 24 saat geçirmek zorunda olan genç annelerin tek başlarına sorunlarla boğuştuklarını ileri süren Serdaroğlu, Erkek Evi’nde mutlaka bir erkek çalışan da olması gerektiğini vurguladı.



SERDAROĞLU: “HÜKÜMETİ UYARIYORUZ”



Yaşanan sorunları Çalışma Bakanlığı’na ilettiklerini belirten Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu şunları kaydetti:“En az 5 personele ihtiyaç var. Ancak Maliye Bakanlığı ‘kaynak yok’ gerekçesiyle bu talepleri reddediyor. Her şeye kaynak bulan devlet, kimsesiz, bakıma muhtaç çocuklar söz konusu olduğunda mı kaynak bulamıyor? Bu çocuklara kim sahip çıkak? Kurum içinde yaşanan sorunlar kol kırılır yen içinde kalır misali içerde tutulmaya çalışılıyor. Kamu-İş olarak örgütlü olduğumuz Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki erkek evinde yaşananlar karşısında sessiz kalmayacağız. Hükümeti uyarıyoruz”.