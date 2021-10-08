banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
6 bin 671 kişiye ödeme yapıldı
Ek mesailer ödendi
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi artıyor
Arıklı-Çavuşoğlu gerilimi
Öğrenci geldi ev sahipleri yine şımardı!
Öğrenci geldi ev sahipleri yine...
Saner'den çarpıcı açıklamalar
Saner'den çarpıcı açıklamalar!
banner376

Bir grev uyarısı da Kamu-İş'ten!

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki Erkek Evi’nde yaşanan sorunların giderilmesi yönünde gerekli adımların  atılmaması halinde salı günü 10.00 – 11.00 saatleri arasında uyarı grevine gideceklerini duyurdu.

08 Ekim 2021 Cuma 14:15
Bir grev uyarısı da Kamu-İş'ten!

Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, “Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle ayda 320 saat çalışmak zorunda kalan annelerin  yorgunluktan tükenmek üzere olduğunu, Erkek Evi’nde görevli annelerin ise sorunlarla boğuştuğunu” söyledi.
Hükümeti, yaşanan sorunlara kayıtsız kalmakla eleştiren Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Bu çocuklara kim sahip çıkacak” diye sordu.
50’nin üzerinde çocuğun kaldığı Çağlayan Çocuk Yuvası’nda personel eksikliği nedeniyle 48 saat eve gitmeden çalışmak zorunda olan anneler olduğunu; Ortaköy’deki Erkek Evi’nde ise ergen çocuklarla 24 saat geçirmek zorunda olan genç annelerin  tek başlarına sorunlarla boğuştuklarını ileri süren Serdaroğlu, Erkek Evi’nde mutlaka bir erkek çalışan da olması gerektiğini vurguladı.


SERDAROĞLU: “HÜKÜMETİ UYARIYORUZ”

banner341
Yaşanan sorunları Çalışma Bakanlığı’na ilettiklerini belirten Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu şunları  kaydetti: 
“En az 5 personele ihtiyaç var. Ancak Maliye Bakanlığı ‘kaynak yok’ gerekçesiyle bu talepleri reddediyor. Her şeye kaynak bulan devlet, kimsesiz, bakıma muhtaç çocuklar söz konusu olduğunda mı kaynak bulamıyor? Bu çocuklara kim sahip çıkak? Kurum içinde yaşanan sorunlar kol kırılır yen içinde kalır misali içerde tutulmaya çalışılıyor. Kamu-İş olarak örgütlü olduğumuz Çağlayan Çocuk Yuvası ve Ortaköy’deki erkek evinde yaşananlar karşısında sessiz kalmayacağız. Hükümeti uyarıyoruz”. 

 

banner360
Son Güncelleme: 08.10.2021 16:09
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
GAÜ Akademisyeni Doç Dr. Saygılı “iletişim bilimleri geleceğin mesleği olarak tanımlanmaktadır”
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Tatar: “Önemli ve büyük bir adım atıldı….Memnuniyet duyuyorum”
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Haftalık hava tahmininde yağmur yok, sis var
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Tatar, Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Feridun Torunoğlu ve Beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Vechi’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden bir heyeti kabul etti
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
129 öğrenci, 9 öğretmen ve  5 personel pozitif!
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Erhürman: “Meclis’in itibarı yerle bir edildi”
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti
Gazeteciler Birliği, Barolar Birliği’ni ziyaret etti
Bengihan: “15 Ekim’e kadar sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacağız”
Bengihan: “15 Ekim’e kadar sınav tarihi açıklanmazsa mahkemelerde genel grev yapacağız”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim