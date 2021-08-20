Bir eksik mezarlıklar idi sonunda buda oldu

BİR EKSİK MEZARLIKLAR İDİ SONUNDA BUDA OLDU

Ergün YAHAT

Ülkemizde her geçen gün yaşanan hırsızlık olaylarına bu kez hiç akla gelmeyen vicdan gerektiren bir hırsızlık olayıda Yeniboğaziçi köyünde yaşandı.

Sevgi Şekerim rahmetli babası Ahmet Aktunç'un mezarını sık sık ziyaret eder duasını eder çiçekleri sulayıp temizlik yapıyordu.

Bu sabah ise yine mezarlığa gittiğinde üzerinde sure kitap şeklinde yazılı mezar taşını hırsız veya hırsızlar tarafından çalındığını görünce tepkisini sosyal medya hesabından paylaşarak gösterdi.