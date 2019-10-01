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Bir dünya markası Zen Pırlanta City Mall Avm’de

City Mall AVM başarılı bir işbirliğine daha imza attı.

Bir dünya markası Zen Pırlanta City Mall Avm’de

City Mall AVM başarılı bir işbirliğine daha imza attı.

01 Ekim 2019 Salı 16:23
Bir dünya markası Zen Pırlanta City Mall Avm’de

Kıbrıs’ın alışveriş ve eğlence merkezi denince akla ilk gelen adresi City Mall AVM başarılı bir işbirliğine daha imza attı.

Açıldığı günden bu yana City Mall AVM ‘de Ek Aksesuar , Simit Dünyası mağazaları ile başarılı bir iş grafiği yürüten KÜÇÜKUNCULAR GROUP, Zen pırlanta ile birlikte Avm deki üçüncü mağazalarını açmalarının mutluluğunu , Tarımer ailesine övgü dolu sözlerle sosyal medya’dan duyurdu.

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Avrupa'nın en büyük üretim kapasitesine sahip olan Zen Pırlanta, Kıbrıs da KÜÇÜKUNCULAR GROUP dispritörlüğünde üçüncü mağazasını ekim ayı içerisinde City Mall AVM de açacak.

Pırlantadaki uzmanlığı, farklı tasarımları, güvenilirliği, satış sonrası hizmetleri ile pırlantanın, ilk adresi olan Zen, farklı beklentilere ve bütçelere hitap edecek.

Koleksiyonlarında tektaş, tria, pırlanta alyanslar gibi vazgeçilmez klasiklerin yanı sıra pırlanta ile renkli taşların buluştuğu modellerden, gündüzden geceye yaşamının her anında eşlik edecek sayısız tasarımlar City Mall ZEN pırlanta mağazasında yer alacak.

Zen Pırlanta, pırlantalı saat koleksiyonu , kol düğmesi, kalem, cüzdan, kemer gibi pırlantalı aksesuarlar ile erkekler için de farklı seçenekler sunacak. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
Zen Pırlanta City Mall Avm
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