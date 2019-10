Bir dünya markası Zen Pırlanta CITY MALL AVM’de açıldı

Kıbrıs’ın alışveriş ve eğlence merkezi denince akla ilk gelen adresi City Mall AVM başarılı bir iş birliğine daha imza atmanın mutluluğunu dün bir kez daha yaşadı. Avrupa’nın en büyük üretim kapasitesine sahip olan Zen Pırlanta, Kıbrıs da KÜÇÜKUNCULAR GROUP dispritörlüğünde üçüncü mağazasını dün City Mall AVM’de açılışını gerçekleştirdi.

Erdinç Küçükuncular konuşmasında “KKTC’de AVM olur mu ? Sorusu hep merak konusuydu. Tarımer ailesi risk aldı olacağını gösterdi. Sadece göstermekle kalmadı, bizleride işimize dört elle sarılmamız için motive etti. Bu nedenle Simit Dünyası ve E.K markamızın ardından, bugün bir dünya markası ile 3. Mağazamızı açıyoruz bu açılışı önemsiyorum. İki açıdan bir TARIMER ailesinin emeğinin boşa çıkmadığını göstermek, iki ülke ekonomisinin gelişimi. Ülke ekonomilerinde inişli çıkışlı zamanlar vardır. Siz bir yatırım yaparsınız o yatırım gücü yanında yatırım cesaretinin de büyük önemi vardır. Siz bir yatırım yaparsınız o yatırım yeni insanlara iş imkanı olur. Kamu maliyesi için vergiye döner güçlü kamu maliyesi her toplumsal krizin üstesinden gelir. Her açılışımda söyledim yine söyleyeceğim. Bu ülkeye vergi vermeyi önemsiyorum. Çünkü benim ailemin aidiyeti bu topraklar bu topraklarda, güçlü bir aile yapmızın yanında güçlü istihdam ve vergi veren şirket yapımızı da ekledik. KKTC, izalosyon altındadır ve zorluğun üstesinden gelmek büyük emek ister. Geleceğiz. yardımlaşarak geleceğiz, paylaşarak geleceğiz. El ele vererek geleceğiz ama hep birlikte geleceğiz. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Hayalim ambargoların kalktığı, Ercan’a, Geçitkale’ye yolcu kargo uçaklarının geldiği, dünya iş insanı ile eşit şartlarda mücadele ettiğimiz bir düzendir. Ama kısa vadede bunun olmayacağını biliyorum bu açığı kapatmak için ülke iş insanı daha çok çalışmak zorundadır. Kamu, zaman zaman işimizi zorlaştırıyor anlatmak için canımızı yiyoruz haksızlığa uğradığımızda oluyor. Pes mi edeceğiz? Hayır etmeyeceğiz biliyoruz ki, bu ülkenin ekonomisinin yerli yatırımcılara ihtiyacı vardır. Bunu bir ilke gibi kabullenmiş bulunan birisiyim. Şahsım adına hem çalışanıma, hem toplumuma karşı sorumluluğumun farkındayım. Daha çok çalışacağız ve bundan gocunmayacağızç iş dünyası, bu ülkede düşman değildir. hepimize her yatırımcıya devletten vergi çalan, kazanan ama vermeyen diye bakmak iş dünyasının şahısna değil, bu ülkenin temeline ihanettir. Aksine daha fazla yatırım için, daha fazla istihdam için hepimizin cesaretlendirilmesi gerekmektedir. Biz zaten bu ülkeyi seviyoruz. Kovsalar gitmeyiz, sövseler gücenmeyiz. Aidiyetimiz bu topraklar bu topraklarda ailemizle kök saldık. Bu topraklarda kök salmayı hedef edilenlere düşen görevler vardır. Bizde bu ülke yasalarına, bu ülkedeki düzeni saygı içerisinde bize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz. Kazanağız, vergimizi vereceğiz ama yatırımlarla istihdam yapmaya devam edeceğiz buda bizi mutlu etmemeli, tek başına etmeyecek. Bu ülkede yardım bekleyen, yardımlaşma bekleyen onlarca insan, aile topluluk vardır. Onların yanında olacağız. KÜÇÜKUNCULAR ŞİRKETLER GRUBU Direktörü olarak, bu anlayış benden çocuklarıma miras kalacak önce ülkemiz bu duygu ve düşüncelerle City Mall AVM’de 3. Markamızı bir dünya markası olan ZEN ile taçlandırmaktan onur ve gurur duyarız. TARIMER ailesi bizim için bir iş ortağından ziyade artık başarıyı birlikte kovaladığımız dostlarımızdır teşekkür ederim”dedi.

City Mall Yönetim Kurulu Başkanı Derviş Tarımer konuşmasında, “3. Yılımızı dolduruyoruz, 4. Yılımıza giriyoruz olmaz dediler başaramazsınız dediler, Erdinç Bey ile mücadele ettik, geldiğimiz nokta çok güzel, Erdinç Bey burada 3. Mağazasını açmakla ve ZEN markasını buraya getirmekle buranın ne kadar doğru bir yer olduğunu göstermektedir. Erdinç Bey başarılı bir iş insanımız hayırlı olmasını diliyorum, bol kazançlı olmasını diliyorum,Erdinç Beyi ve ailesini tebrik ederim, çalışkan insanlar dürüst insanlar hayırlısı olsun” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından ZEN pırlanta City Mall AVM’de açıldı.

Pırlantadaki uzmanlığı, farklı tasarımları, güvenilirliği, satış sonrası hizmetleri ile pırlantanın, ilk adresi olan Zen, her bütçeye uygun tasarımları ile yeni şubesi City Mall AVM’de ziyaretçilerini bekliyor. (MHA)