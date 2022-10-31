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Bir devir sona eriyor! Kalkıyor...

31 Ekim 2022 Pazartesi 13:56
Bir devir sona eriyor! Kalkıyor...

Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) tarafından yapılan bir araştırmada son dönemde yaygınlaşan serpme kahvaltıların yıllık 100 milyar liralık israfa neden olduğu belirtilirken, serpme kahvaltılarda zeytin, peynir, domates, tereyağı, reçel, yumurta ve ekmek gibi gıdaların birçoğunun tüketilmediği için çöpe gittiği açıklanmıştı. TÜRES Genel Başkanı Bingöl, söz konusu israfı önlemek için "serpme kahvaltı" yerine "seçmeli kahvaltı" hareketi başlattıklarını belirtti.

Türkiye'de hane tüketiminden tedarik zincirlerine kadar toplam 18 milyon ton gıdanın israf olduğunu aktaran Bingöl, bunun maddi kaybının on milyarlarca lirayı bulduğunu bildirdi. Bingöl, "İsrafın 100 milyar liralık kısmının serpme kahvaltıdan kaynaklandığı biliniyor. Bu her açıdan çok sıkıntılı bir durum. Bunu önlemenin yolu neydi? Bunu bir memleket meselesi olarak gördük. Hem memleketin hem de işletmelerin bereketini kaçırıyordu. Artık serpme kahvaltı yerine seçmeli kahvaltıya geçme kararı aldık." diye konuştu.

Türkiye'de 300 bin restoran ve lokanta bulunduğunu aktaran Bingöl, bunların 100 bininin açık büfe kahvaltı verdiğini tahmin ettiklerini ve her işletmede ortalama 20-30 masa bulunduğunu söyledi.

“YÜZDE 50’Sİ ÇÖPE GİDİYOR”
Ramazan Bingöl, serpme kahvaltıda gelen kişi sayısı kadar kahvaltı verildiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşletmeler, kişi sayısından az kahvaltı verilmesini kabul etmiyordu. Özellikle kadınlar ve çocukların o kahvaltıyı bitirme şansı yoktu. Dolayısıyla o masadaki yiyeceklerin yüzde 50'si çöpe gidiyordu. Mesela siz şeker hastasısınız. Size verilen 3-4, belki de 10 çeşit reçel çöp oluyordu. Diyelim ki yumurta alerjiniz var. Yumurtayı da yiyemiyordunuz ve o da maalesef çöpe atılıyordu. 100 bin restoranda 2'şer yumurta çöpe gidilse 200 bin yumurta eder."
SEÇMELİ UYGULAMADA İSRAF NEREDEYSE SIFIR
TÜRES Genel Başkanı Bingöl, serpme kahvaltıda ürünlerin yüzde 50'sinin israf olduğunu, seçmeli uygulamaya geçtikten sonra bu rakamın neredeyse sıfıra indiğini, "israfa dur" denildiğini söyledi.

"Seçme kahvaltı" olarak başlattıkları uygulamada müşterinin sadece seçtiği ürünü sipariş ettiğini ve onun ücretini ödediğini anlatan Bingöl, "Neyi yemek istiyorsanız onu istiyor, onu yiyorsunuz ve onun parasını ödüyorsunuz. Sofradaki hiçbir şey çöpe gitmiyor. Tüketiciye müthiş kazanç sağlıyor. Önceden çocuk için dahi kişi başı ücret alınırken, şimdi belki de sadece patates kızartması rakamı ödeniyor. Tüketiciye de yüzde 50 tasarruf sağlıyor." diye konuştu.

Bingöl, gıdada israfı önlemenin önemine işaret ederek, "Bu milli bir mesele. Dünyada ciddi bir kıtlık ve gıda sorunu yaşanıyor. Böyle bir şeyde sadece restoran kendi para kazansın diye insanların yemediği şeyden para kazanmak ve israf etmek doğru değil. Bu vicdani bir mesele." ifadelerini kullandı.

MİLYARLARCA LİRALIK İSRAFIN ÖNÜNE GEÇİLECEK
"Serpme kahvaltı" yerine "seçme kahvaltı" uygulamasına dönüş için başta üyeleri olmak üzere Türkiye'de genelindeki tüm restoran ve lokantalara çağrı yapan Bingöl, "Bunu önce basın yoluyla insanlara anlatıyoruz. Sektörümüzde birçok kişi seçme kahvaltıya dönmeye başladı. Bütün meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz. Bunun kimseye zararı yok." dedi.

Bingöl, müşterinin yemediği şeyin ücretini ödemeyeceğini ve milyarlarca liralık israfı önleyeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda beni arayan meslektaşlarım, 'Buna cesaret ettiniz ve bize ön açtınız. Biz de geçmeye başladık hakikaten müşteri memnuniyetimiz arttı ve yüzde 50'lik israf azaldı' diyorlar. Burada kaybeden kimse yok. Müşteri de memnun biz de. Artık daha çok müşteri geliyor. Binlerce müşteri serpme kahvaltı nedeniyle restorana gelmiyormuş. İş artışı oluyor. Burada işletme kazanıyor, müşteri kazanıyor ve daha da önemlisi memleketimiz kazanıyor."

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