banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1093
ALTIN
463.188
DOLAR
7.4390
STERLİN
9.8832
EURO
8.8103
Stüdyo basmak nasıl yasal ve hak olurmuş!
Stüdyo basmak nasıl yasal ve...
Kimlerin gizli ajandaları var?
Kimlerin gizli ajandaları var?
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Nalbantoğlu’na rüküş kalp bağışı!
Casus belli; mavi vatan(ımız)
Casus belli; mavi vatan(ımız)
banner364
Flaş Haber
KKTC'de 14 yeni vaka
Kapat

Bir değerimizi daha kaybettik

Lefkoşa’nın önemli karakter ve simalarından Kebapçı Zekai abi bu sabah erken saatlerde vefat etti.

07 Eylül 2020 Pazartesi 10:53
Bir değerimizi daha kaybettik
banner337
banner351

Lefkoşa’nın önemli karakter ve simalarından, Kıbrıs kültürünü ve lezzetlerini günümüze kadar taşıyan Kebapçı Zekai usta bu sabah erken saatlerde vefat etti.

Kıbrıs’ımızın ve Lefkoşa'nın sembol isimlerinden olan Kebapçı Zekai,  Mustafa Akıncı'nın Belediye Başkanlığı döneminde, Kızılbaş Kilisesi bölgesindeki Belediye'ye ait kiraladığı dükkanda günümüze kadar kebapçı olarak Kıbrıs kültürünü yaşatmış ve ülke tanıtımına önemli katkılarda bulunmuştur.

banner341
Varoluş mücadelesinin de sembol isimlerinden olan Kebapçı Zekai, Ortaköy’deki eski Akar Gazinosu, Yıldırım Bölüğü içine, orta dalga radyo vericisini 100 metrelik kuleye dikerek, o günler için son derece hayati değer taşıyan iletişim ağını sağlamış ve varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlenerek KKTC’nin temelinde emeği geçmiştir.

Biz de Kıbrıs Manşet Gazetesi ailesi olarak tüm dost, akaraba ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dileriz...

banner360
Son Güncelleme: 07.09.2020 11:11
Anahtar Kelimeler:
Kebapçı Zekai
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Lapta’da Esnafla Bir Araya Geldi
Ctp Cumhurbaşkanı Adayı Erhürman Lapta’da Esnafla Bir Araya Geldi
Töre: “anavatan Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin Birlikte İcra Ettikleri Tatbikat Kıbrıs Türk Halkına Gurur Verdi”
Töre: “anavatan Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri’nin Birlikte İcra Ettikleri Tatbikat Kıbrıs Türk Halkına Gurur Verdi”
Sağlık Bakanlığı, Pcr Testi Ve Ülkeye Girişlerde İstenen Pcr Testinin  süresi İle İlgili 5 Eylül’de Alınan Kararlarda Bazı Değişiklikler Yapıldığını Duyurdu
Sağlık Bakanlığı, Pcr Testi Ve Ülkeye Girişlerde İstenen Pcr Testinin  süresi İle İlgili 5 Eylül’de Alınan Kararlarda Bazı Değişiklikler Yapıldığını Duyurdu
Kanunsuz Ve Ruhsatsız Avlanan 7 Kişiye Yasal İşlem
Kanunsuz Ve Ruhsatsız Avlanan 7 Kişiye Yasal İşlem
Haftalık Trafik Raporu: 57 Kaza 15 Yaralı…
Haftalık Trafik Raporu: 57 Kaza 15 Yaralı…
Erhürman: Hükümet esnafı düşünmüyor !
Erhürman: Hükümet esnafı düşünmüyor !
SUNGUR “Halk sağlık ve geçim derdinde, siyaset ise seçim derdinde ”
SUNGUR “Halk sağlık ve geçim derdinde, siyaset ise seçim derdinde ”
Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Hükümete Eleştiri
Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Hükümete Eleştiri
Gönyeli’de ‘fiber optik projesi’ne yönelik engellemeye tepki büyüyor
Gönyeli’de ‘fiber optik projesi’ne yönelik engellemeye tepki büyüyor
MDP: “SEÇİMLER ERTELENMELİ”
MDP: “SEÇİMLER ERTELENMELİ”

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim