Bir değerimizi daha kaybettik

Lefkoşa’nın önemli karakter ve simalarından, Kıbrıs kültürünü ve lezzetlerini günümüze kadar taşıyan Kebapçı Zekai usta bu sabah erken saatlerde vefat etti.

Kıbrıs’ımızın ve Lefkoşa'nın sembol isimlerinden olan Kebapçı Zekai, Mustafa Akıncı'nın Belediye Başkanlığı döneminde, Kızılbaş Kilisesi bölgesindeki Belediye'ye ait kiraladığı dükkanda günümüze kadar kebapçı olarak Kıbrıs kültürünü yaşatmış ve ülke tanıtımına önemli katkılarda bulunmuştur.

Varoluş mücadelesinin de sembol isimlerinden olan Kebapçı Zekai,

Ortaköy’deki eski Akar Gazinosu, Yıldırım Bölü

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ü içine, orta dalga radyo vericisini 100 metrelik kuleye dikerek, o günler için son derece hayati de

ğer taşıyan iletişim ağını sağlamış ve varoluş mücadelesinde önemli görevler üstlenerek KKTC’nin temelinde emeği geçmiştir.

Biz de Kıbrıs Manşet Gazetesi ailesi olarak tüm dost, akaraba ve sevenlerine sabırlar ve başsağlığı dileriz...