Bir çocuk, denizde aslanbalığı saldırısına uğradı

Cankurtaranlar, saldırıya uğrayan çocuğa “ilk yardım” müdahalesinde bulundu.

Dün, öğleden sonra, denizde yüzen 16 yaşındaki bir çocuğa aslanbalığı saldırması sonucu, Protaras'ın İncir Ağacı Koyunda büyük bir panik yaşandı.

Hemen devreye giren “Fig Fig Tree Bay Su Sporları” sahipleri, olayı fark ettikleri anda, bilinçsiz olan çocuğu sudan çıkarmak için harekete geçti.

Çocuğu bir şezlonga koyan görevliler, onu karaya çıkardılar ve ona ilk yardım desteği sağladılar.

Gazimağusa Genel Hastanesinden bir ambulans, olay yerine gelerek, dayanılmaz ağrılar yaşayan çocuğu, hastanenin acil servisine nakletti. (MHA)